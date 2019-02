Avis aux médias - Le ministre de l'Infrastructure et des Collectivités du Canada rencontrera des dirigeants d'entreprises locales du Michigan





DETROIT, le 21 févr. 2019 /CNW/ - François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités du Canada, rencontrera des représentants d'entreprises de Detroit et du Michigan afin de discuter des avantages du projet du pont international Gordie-Howe, ainsi que de la collaboration et du partenariat continus entre le Michigan et le gouvernement du Canada.

Date : Vendredi 22 février 2019

9 h 30 - 11 h 30

Le ministre Champagne rencontrera des dirigeants du milieu des affaires de Detroit

OUVERT AUX MÉDIAS APRÈS LA TABLE RONDE

Detroit Athletic Club

241 Madison St

Detroit (Michigan)

