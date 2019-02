Le Pentathlon des neiges et la prestigieuse Coupe du monde de Triathlon d'hiver s'invitent de nouveau à Québec





Une aide financière de 110 000 $ du gouvernement du Canada leur permettra de poursuivre sur leur lancée

Épreuve multisport unique en son genre, le réputé Pentathlon des neiges sera de nouveau l'hôte de la prestigieuse Coupe du monde de Triathlon d'hiver S3 de l'Union Internationale de Triathlon (ITU), attirant des athlètes de tous horizons, des visiteurs et journalistes étrangers, au coeur même de la ville de Québec.

Le triathlon, discipline sportive de haut niveau, a pris un nouvel essor avec son entrée en scène hivernale en 2014, grâce à l'initiative du Groupe Pentathlon. Tablant sur ce succès et sur la popularité grandissante du Pentathlon des neiges, l'organisme sans but lucratif pourra bénéficier d'une contribution non remboursable de 110 000 dollars du gouvernement du Canada.

Ce financement a été annoncé aujourd'hui par le ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de DEC, l'honorable Navdeep Bains, et permettra de soutenir la promotion hors Québec et à l'étranger de ces manifestations sportives incomparables, en plus de mettre en valeur les attraits hivernaux de Québec à l'étranger. L'aide allouée par DEC vise les années 2019 et 2020 et est consentie en vertu du Programme de développement économique du Québec de DEC.

Événement phare du 15e Pentathlon des neiges, la Coupe du monde de Triathlon d'hiver de l'Union Internationale de Triathlon (ITU) sera présentée sur les plaines d'Abraham le 24 février prochain. Des athlètes élites et amateurs s'y mesureront dans les épreuves de course à pied, de patin et de ski de fond. Outre cette compétition, le Pentathlon des neiges, qui se tiendra du 23 février au 3 mars, propose des épreuves en solo, en tandem ou en équipe dans cinq disciplines, soit le vélo, la course, le ski de fond, le patin et la raquette. De plus en plus connues, ces compétitions font leur marque parmi les rendez-vous sportifs hivernaux, au grand plaisir des athlètes et visiteurs.

Le tourisme constitue une excellente occasion de développement économique pour le Canada. En ce sens, l'appui du gouvernement du Canada à des manifestations sportives comme celles-ci s'inscrit dans sa volonté de soutenir les actions qui entraînent des retombées économiques et médiatiques substantielles dans les régions où ces manifestations ont lieu.

« Le tourisme est l'un des secteurs qui connaît une croissance parmi les plus rapides partout dans le monde. C'est pourquoi le gouvernement du Canada n'hésite pas à appuyer des projets qui ont un impact positif sur le tourisme et l'économie d'ici. En plus de leurs retombées directes, de telles manifestations sportives contribuent à faire rayonner la grande région de Québec à l'étranger. »

L'honorable Navdeep Bains, ministre responsable de DEC

« Le Pentathlon des neiges et ses nombreuses épreuves, dont la prestigieuse Coupe du monde de Triathlon d'hiver S3 de l'Union internationale du triathlon (ITU), offrent un décor d'exception pour la promotion du tourisme et la pratique des sports d'hiver. Nous ne pouvons que saluer le travail des organisateurs et nombreux bénévoles qui ont su développer un événement sportif attrayant et original, dont la notoriété ne cesse d'augmenter bien au-delà de nos frontières. »

L'honorable Jean-Yves Duclos, député de Québec et ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social

« Le Pentathlon des neiges propose une programmation originale et diversifiée, dont la Coupe du monde de Triathlon d'hiver S3 ITU, qui gagne de plus en plus en popularité. L'aide de DEC nous permettra de renforcer notre promotion hors Québec et de susciter un véritable engouement chez les adeptes des sports d'hiver, ici et ailleurs. »

François Calletta, directeur général, Groupe Pentathlon

DEC est l'un des six organismes de développement régional sous la responsabilité du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains .

Les fonds ont été consentis en vertu du Programme de développement économique du Québec de DEC. Pour en savoir davantage sur DEC et ses priorités, consultez le Plan ministériel 2018-2019 ou visitez le www.dec-ced.gc.ca.

