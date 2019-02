Frais scolaires - « L'étude du projet de loi no12 doit être prioritaire » - Alain Fortier





QUÉBEC, le 21 févr. 2019 /CNW Telbec/ - Le président de la Fédération des commissions scolaires du Québec, M. Alain Fortier, insiste auprès du ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur pour l'étude en priorité du projet de loi no12 Loi visant à préciser la portée du droit à la gratuité scolaire et à permettre l'encadrement de certaines contributions financières pouvant être exigées.

« Nous saluons le dépôt du projet de loi, grandement attendu par les acteurs du milieu scolaire. Il donne déjà des indications, mais les détails et les balises seront davantage connus dans le projet de règlement. Nous demandons au ministre de respecter son engagement pris aujourd'hui de procéder rapidement aux consultations et à l'étude de ce projet de loi, étant donné ses implications importantes pour la rentrée de septembre prochain. Les élus scolaires participeront avec grand intérêt aux consultations à venir sur le projet de loi et sur les projets de règlement. D'ailleurs, nous souhaitons une consultation préalable dans l'élaboration du règlement, et y être entendus, afin de pouvoir travailler efficacement et rapidement, dans l'intérêt des élèves », a affirmé Alain Fortier.

La Fédération des commissions scolaires du Québec regroupe la vaste majorité des commissions scolaires francophones du Québec ainsi que la Commission scolaire du Littoral. Les commissions scolaires sont des gouvernements locaux qui veillent à la réussite scolaire de plus d'un million d'élèves en assurant des services éducatifs au primaire, au secondaire, en formation professionnelle et à l'éducation des adultes grâce à l'engagement de quelque 120 000 employés. Elles offrent aussi des services efficaces et essentiels, notamment en matière de ressources humaines et de ressources matérielles et financières. De plus, les commissions scolaires ont la responsabilité de répartir équitablement les ressources entre leurs établissements et de rendre accessible, en tout temps, un transport scolaire sécuritaire.

Twitter : @fcsq

SOURCE Fédération des commissions scolaires du Québec (FCSQ)

Communiqué envoyé le 21 février 2019 à 14:59 et diffusé par :