Érosion des berges - L'heure est aux actions concrètes, affirme la FCCQ





MONTRÉAL, le 21 févr. 2019 /CNW Telbec/ - Devant les impacts de l'érosion des berges de plusieurs régions côtières québécoises, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) demande la création d'un comité permanent visant la mise en oeuvre de solutions concrètes dans la lutte contre ce phénomène, qui menace l'économie des régions touchées.

Dans une résolution de son conseil d'administration adoptée aujourd'hui, la FCCQ demande que « ce comité permanent soit doté des ressources techniques et financières nécessaires à la réalisation de son mandat et aux interventions dans les communautés ». De nombreuses régions côtières voyant en effet leurs infrastructures menacées par l'érosion des berges et les crues subites des eaux, la FCCQ croit qu'il faut prévoir des investissements importants pour solidifier ou déménager certaines routes ou certaines installations.

« Il sera essentiel d'inclure la communauté d'affaires des régions touchées au sein des comités nationaux et régionaux sur la question », insiste Stéphane Forget, président-directeur général de la FCCQ. « Les entreprises et les chambres de commerce sont bien au fait des préoccupations locales, tant du point de vue économique qu'humain. Par leur implication, elles permettront que les initiatives visant à réduire l'effet de l'érosion des berges correspondent aux besoins des communautés côtières. »

À la suite des événements météorologiques de décembre 2016, la FCCQ et les chambres de commerce de la MRC de Rivière-du-Loup, de la Baie-des-Chaleurs, de la MRC Rocher Percé, de la Haute-Gaspésie, de Matane, des Iles-de-la-Madeleine, de Port-Cartier, de Manicouagan, de Sept-Îles et la Chambre de commerce et de tourisme de Gaspé avaient demandé aux gouvernements du Canada et du Québec de poser des gestes concrets, à court terme, pour éviter de revivre la paralysie des zones côtières survenue à ce moment, mais aussi pour planifier des solutions durables pour la protection des infrastructures indispensables au développement économique des régions concernées.

« Alors que les experts soulignent les fortes probabilités de répétition des phénomènes météorologiques extrêmes, qui causent entre autres l'érosion des berges, nous demandons aux divers paliers de gouvernement de planifier sans attendre les sommes requises dans leurs budgets respectifs et d'agir, de concert avec les gens d'affaires et les leaders des communautés côtières concernées, devant ces impacts climatiques qui fragilisent l'économie de plusieurs régions du Québec », conclut Stéphane Forget.

À propos de la FCCQ

