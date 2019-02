Priorités clairement définies et nouveau conseil d'administration - Plus que jamais, CREW M propulse les femmes en immobilier commercial





MONTRÉAL, le 21 févr. 2019 /CNW Telbec/ - La section montréalaise de CREW Network (Commercial Real Estate Women Network), l'association qui promeut, soutient et reconnaît le succès des femmes en immobilier commercial, dévoile ses priorités et présente son nouveau conseil d'administration.

« CREW M joue un rôle essentiel dans l'industrie de l'immobilier commercial en représentant activement quelque 300 membres de la section montréalaise de ce réseau qui rejoint plus de 12?000 professionnelles en immobilier commercial à l'échelle nord-américaine », souligne Sonia Gagnon, nouvelle présidente de CREW M et président fondatrice de l'Agence SGM. « Grâce à notre programme exceptionnel de mentorat, des conférences sur des sujets d'actualité qui transforment et définissent notre industrie, de la formation spécifique pour certaines professions et un large éventail d'événements de réseautage, nous relevons le défi afin de mieux propulser les femmes de talents qui oeuvrent en immobilier commercial et assumer pleinement notre rôle d'influenceur dans notre industrie. »

Priorités, 2019-2022

Obtenir un engagement de la part des sociétés immobilières afin d'assurer une parité sur leurs conseils d'administration Mieux préparer la relève dans le secteur immobilier pour toutes les disciplines professionnelles Favoriser le partage et les échanges de connaissances entre les professionnelles actives dans quelque 30 disciplines différentes de l'industrie de l'immobilier commercial

Les nouveaux membres du conseil d'administration 2019 de CREW M sont :

Présidente : Sonia Gagnon, Agence SGM

Présidente sortante : Linda Rouleau, Cominar

Présidente élue : Maryse Couture, Toiture Couture & Associés Inc.

Trésorière : Maude Lavoie, Richter

Secrétaire : Maria Concetta Giampa, Groupe immobilier Oxford

Administratrice Québec : Marie-Ève d'Amours, Immostar

Administratrice, comité Membership, mentorat et leadership : Nancy Coutu, Stewart Title

Administratrice, comité Communications : Caroline Lacroix, Cominar

Administratrice, comité Forums : Sonia Lepage, CBC Radio-Canada

Administrateur, comité Financement et commandites corporatives : Pierre Scott, Johnson Controls Canada LP

Administratrice, comité Planification stratégique : Chantal Cousineau, BDO Canada s.r.l./S.E.N.C.R.L.

À propos de CREW M

CREW M fait partie d'un réseau mondial, CREW Network, qui rassemble plus de 11 000 femmes actives dans le domaine de l'immobilier commercial en 75 chapitres, lesquels se trouvent dans tous les grands marchés de l'Amérique du Nord notamment six au Canada, soit à Toronto, Calgary, Edmonton, Saskatoon, Vancouver et Montréal et dans toutes les grandes villes américaines ainsi qu'à Londres. À Montréal, le chapitre CREW M organise des forums, des conférences, des formations de leadership, de développement personnel et professionnel de qualité reconnue par certains ordres professionnels dans le cadre de la formation continue obligatoire, offrant ainsi des occasions incomparables de réseautage et de développement des affaires. Elle assure la promotion de ses membres auprès des acteurs clés en immobilier commercial et offre de la visibilité à ses membres dans le cadre de différentes publications et événements de l'industrie. Pour plus de renseignements, veuillez visiter CREW M et CREW Network.

