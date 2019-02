SEAT se prépare pour l'avenir





SEAT met en lumière les cinq choses que vous devez savoir pour l'avenir

- Les solutions de micro-mobilité sont des petits véhicules électriques que vous pouvez utiliser en position debout ou assise, souvent pensés pour effectuer des trajets assez courts, comme les quelques premiers et derniers kilomètres

- Les trottinettes et les vélos comptent parmi les moyens de transport qui contribuent à réduire l'empreinte carbone et à améliorer les flux de mobilité dans les zones urbaines

- Les grands centres urbains s'étendent, et on estime que jusqu'à 65 % de la population vivra dans des villes d'ici 2040

MARTORELL, Espagne, Feb. 21, 2019 /PRNewswire/ -- La micro-mobilité est une notion en vogue. Elle sera particulièrement à l'ordre du jour lors du prochain Mobile World Congress qui aura lieu dans quelques jours à Barcelone. Mais qu'est-ce que signifie exactement la « micro-mobilité » et comment changer la façon dont nous envisageons le transport ? Voici un guide rapide :

Qu'est-ce que la micro-mobilité ? C'est un terme utilisé pour décrire les solutions de transport pour de courtes distances, habituellement les quelques premiers ou derniers kilomètres. Environ 60 % des trajets en voiture dans le monde sont inférieurs à 8 kilomètres et pourraient être remplacés par des solutions de micro-mobilité, selon une étude du Centre Mckinsey pour la mobilité du futur.

Où les solutions de micro-mobilité sont-elles utilisées ?Les villes évoluent à une vitesse effrénée en raison des changements démographiques et de la croissance globale de la population. Chaque semaine, environ 1,3 million de personnes déménagent dans les villes. D'ici 2030, le nombre de mégalopoles (c'est-à-dire de zones urbaines comptant plus de 10 millions d'habitants) passera à environ 43. C'est 12 de plus qu'aujourd'hui. En 2040, environ 65 % de la population devrait vivre dans les villes. Mais créer des solutions de micro-mobilité ne suffit pas à fabriquer un produit. « Les villes veulent travailler avec les entreprises pour trouver des solutions. Se contenter de lancer des trottinettes dans la rue n'est pas une bonne approche. Nous faisons beaucoup d'efforts pour travailler avec les administrations locales », a déclaré Fabian Simmer, responsable du service numérique chez SEAT.

Quand les solutions de micro-mobilité sont-elles utilisées et pourquoi sont-elles si importantes ? La croissance urbaine a lieu maintenant, sous nos yeux. La micro-mobilité jouera un rôle clé dans la résolution de certains des défis qui en découlent dans au moins deux domaines : les préoccupations environnementales et les gains de temps. Par exemple : Carla prend sa voiture jusqu'à un parking à l'entrée de la ville. Ensuite, elle utilise la trottinette à l'intérieur du véhicule pour se rendre à son bureau. Selon M. Simmer : « Les gens cherchent à gagner en commodité tout en économisant du temps, le tout de façon écologique ».

Comment les solutions de micro-mobilité sont-elles utilisées ? Les solutions comprennent des véhicules légers qui sont habituellement électriques, comme les trottinettes et autres modes de transport. « Les produits de micro-mobilité sont importants pour les clients privés, mais aussi pour les opérateurs de solutions de partage. Pour le développement de cette future génération de produits, nous tenons compte de ces deux parties prenantes. Selon l'heure de la journée, elles devraient pouvoir choisir entre différents moyens de transport », a expliqué M. Simmer.

SEAT a déjà lancé le eXS KickScooter électrique développé par SEGWAY. Après cela, l'entreprise fait un pas de géant vers la micro-mobilité urbaine avec son nouveau véhicule, développé en tant que plate-forme de mobilité. La première mondiale aura lieu au Mobile World Congress. Consultez cet espace pour plus de détails.

SEAT est la seule société à concevoir, développer, fabriquer et commercialiser des voitures en Espagne. Il s'agit d'un membre du groupe Volkswagen, multinationale dont le siège est situé à Martorell (Barcelone), exportant 80 % de ses véhicules, et étant présent dans plus 80 pays sur l'ensemble des cinq continents. En 2018, SEAT a vendu 517 600 voitures, la plus grande quantité dans l'histoire de la marque, créée il y a 68 ans.

Le groupe SEAT emploie plus de 15 000 professionnels et compte trois centres de production : Barcelone, El Prat de Llobregat et Martorell, où la société fabrique les modèles Ibiza, Arona et Leon, très populaires. Par ailleurs, la société produit l'Ateca et la Toledo en République tchèque, la Tarraco en Allemagne, l'Alhambra au Portugal et la Mii en Slovaquie.

La multinationale possède un centre technique, qui opère comme un pôle de connaissances réunissant 1 000 ingénieurs focalisés sur le développement d'innovations pour le plus grand investisseur industriel d'Espagne en R&D. SEAT intègre déjà la technologie de connectivité la plus récente dans sa gamme de véhicules et est actuellement engagée dans le processus de numérisation mondial de la société afin de promouvoir un avenir mobile.

