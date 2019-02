Il n'y a jamais eu de surfacturation à Hydro-Québec





MONTRÉAL, le 21 févr. 2019 /CNW Telbec/ - Il est essentiel de rappeler que nos clients n'ont rien payé en trop. Nous facturons nos clients selon les tarifs approuvés par la Régie de l'énergie et rendus publics chaque année, pas un cent de plus. C'est pourquoi nous dénonçons vivement le titre inexact et trompeur de l'article publié dans Le Journal de Montréal ce matin au sujet des écarts de rendement. Le Journal ne donne pas l'heure juste en propageant cette idée de surfacturation auprès de notre clientèle.

Qu'est-ce qu'un écart de rendement ?

Ce que certains appellent « trop-perçus » correspond en fait à l'écart entre nos coûts projetés qui servent à l'établissement des tarifs et nos coûts réels comptabilisés en fin d'année. Nous travaillons très fort pour ne pas dépasser les coûts prévus et maintenir les tarifs les plus bas possible. Quand l'année se termine, un écart de rendement est enregistré si nous avons réussi à faire plus avec moins.

Nos clients bénéficient des écarts de rendement

Nos clients profitent de notre bonne gestion puisque les écarts de rendement leur sont remis en partie sous forme de réductions des hausses tarifaires des années suivantes. Ainsi, cette année, ce sont 120 M$ qui seront remis à la clientèle en raison de la bonne performance d'Hydro-Québec en 2018. L'autre partie est essentiellement intégrée au dividende versé au gouvernement du Québec et contribue donc à financer les services publics, encore une fois au bénéfice de nos clients.

SOURCE Hydro-Québec

Communiqué envoyé le 21 février 2019 à 14:14 et diffusé par :