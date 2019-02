Longue fin de semaine du jour de la famille : L'achalandage de VIA Rail en hausse de 5 %





FAITS SAILLANTS

Du jeudi 14 février au mardi 19 février 2019

NOMBRE TOTAL DE VOYAGEURS

89 400 passagers (augmentation de 5 %)

ROUTE LA PLUS POPULAIRE

Ottawa - Toronto (13 800 passagers)

HAUSSES LES PLUS MARQUÉES

Ottawa - Québec | 31 % d'augmentation comparativement à 2018

London - Windsor | 20 % d'augmentation comparativement à 2018

Ottawa - Kingston | 15 % d'augmentation comparativement à 2018

MONTRÉAL, le 21 févr. 2019 /CNW Telbec/ - De nouveaux records ont été établis par VIA Rail Canada (VIA Rail) au cours de la longue fin de semaine de la fête de la famille et, une fois de plus, des milliers de Canadiens ont choisi une expérience de voyage facile, sécuritaire, responsable et agréable pour visiter la famille et les amis. Du 14 au 19 février, VIA Rail a accueilli un total de 89 400 voyageurs à bord de ses trains, ce qui représente une augmentation de l'achalandage de 5 % comparativement à 2018.

Le segment le plus populaire, avec 13 800 passagers, a été entre Ottawa et Toronto, où 20 départs par jour sont offerts. Les hausses les plus marquées ont été constatées entre Ottawa et Québec (augmentation de 31 %), entre London et Windsor (augmentation de 20 %) et entre Ottawa et Kingston (augmentation de 15 %).

Par ailleurs, 23 500 passagers ont voyagé en partance de l'Ontario vers une destination du Québec et vice-versa, ce qui constitue une hausse de 4,9 % par rapport à l'année précédente.

« La tendance à la hausse quant au nombre de voyageurs choisissant le train se poursuit et, clairement, plus de Canadiens voient la valeur qu'apporte cette façon de voyager et croient en la qualité des services que nous offrons, » a déclaré le président et chef de la direction de VIA Rail, Yves Desjardins-Siciliano. « Cette troisième augmentation consécutive de l'achalandage au cours de la longue fin de semaine de la fête de la famille et ces meilleurs résultats financiers en 11 ans témoignent de notre popularité grandissante en Ontario et à travers le pays

À propos de VIA Rail

En tant que service ferroviaire voyageur national du Canada, VIA Rail (viarail.ca) et tous ses employés ont pour mandat d'offrir des services de transport voyageurs sûrs, efficaces et économiques, et ce, dans les deux langues officielles du pays. La Société exploite des trains intervilles, régionaux et transcontinentaux qui relient plus de 400 collectivités sur son réseau pancanadien, et quelque 180 collectivités additionnelles grâce à des partenariats intermodaux, et mène à bon port près de 4,8 millions de voyageurs chaque année. L'Association des chemins de fer du Canada lui a décerné cinq prix d'excellence en sécurité et trois en environnement depuis 2007. Visitez la section À propos de VIA à l'adresse https://www.viarail.ca/fr/a-propos-de-via.

