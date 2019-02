Opérations de déneigement - La Ville de Montréal décrète sa cinquième opération de chargement complète de la saison 2018-2019





MONTRÉAL, le 21 févr. 2019 /CNW Telbec/ - Alors qu'elle achève tout juste sa quatrième opération de chargement de la saison, la Ville de Montréal décrète déjà la cinquième opération dès ce soir, jeudi le 21 février, à compter de 19 h. Depuis hier soir, la métropole a reçu une douzaine de centimètres de neige. Les hôpitaux, les accès aux réseaux de transports collectifs et les grandes artères seront priorisés. Des opérations d'épandage et de déblaiement sont présentement en cours afin d'assurer la sécurité des déplacements.

Rappelons que la métropole connaît un hiver particulièrement difficile et atypique. En effet, depuis le début du mois de janvier, la Ville a déjà reçu 191 centimètres de neige et ramassé 12 millions de mètres cube de neige, soit l'équivalent d'un hiver moyen complet condensé en un mois et demi. Cet hiver est également caractérisé par d'importantes quantités de pluie (163 millimètres à ce jour) et de nombreux épisodes de variations importantes de températures qui complexifient les opérations de déneigement et de déglaçage.

Dès ce soir, près de 2 200 véhicules de déneigement amorceront les opérations de chargement sur 10 000 km de rues et de trottoirs que compte Montréal.

Bien branchés pour affronter l'hiver

Pour que l'hiver soit plus agréable pour les utilisateurs du réseau urbain, la Ville de Montréal recommande de télécharger l'application Info-Neige MTL ou de consulter le site internet ville.montreal.qc.ca/deneigement. Ces outils permettent de visualiser la progression des opérations de chargement de la neige, de recevoir des notifications afin et savoir quand et où déplacer sa voiture et indiquent les stationnements hors rue offerts à proximité. Rappelons que la signalisation en vigueur dans les rues pour le stationnement en période de chargement de la neige prévaut toujours sur les informations transmises par l'application et sur la carte.

Les citoyens peuvent aussi télécharger l'application gratuite Montréal - Service aux citoyens afin de recevoir des avis et des alertes sur les situations d'urgence et les événements imprévus, mais également sur le déneigement et la circulation. Il est aussi possible d'utiliser l'application pour signaler une rue ou un trottoir mal déneigé, une signalisation erronée ainsi qu'une chaussée ou un trottoir glissant devant les écoles, hôpitaux et arrêts d'autobus ou un nid-de-poule.

À cette offre de service s'ajoute le Système INFO-Remorquage, qui permet de retrouver un véhicule remorqué à la suite du non-respect des règles d'interdiction de stationnement.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Communiqué envoyé le 21 février 2019 à 13:59 et diffusé par :