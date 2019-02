Insectarium de Montréal - Espace pour la vie et la Ville de Montréal présentent le projet Métamorphose de l'Insectarium et annonce la date de sa fermeture temporaire





MONTRÉAL, le 21 févr. 2019 /CNW Telbec/ - Madame Laurence Lavigne Lalonde, la responsable d'Espace pour la vie au sein du comité exécutif, Monsieur Charles-Mathieu Brunelle, directeur d'Espace pour la vie et Madame Anne Charpentier, directrice de l'Insectarium, a présenté le projet Métamorphose et annoncé que le musée fermerait temporairement ses portes dès le 11 mars 2019.

« La Ville de Montréal est fière de soutenir ce projet qui permettra au public de vivre une toute nouvelle expérience scénographique et participative à l'Insectarium. La métamorphose permettra de créer un Insectarium renouvelé, dont la superficie sera 68% plus grande qu'actuellement. Cela représente une excellente nouvelle pour les Montréalaises et Montréalais qui ont la chance de profiter des installations du plus important complexe en sciences de la nature au Canada », a déclaré Laurence Lavigne Lalonde.

« Le projet Métamorphose de l'Insectarium offrira une expérience muséale immersive et éducative qui réinventera le rapport de l'humain avec la nature et les insectes. Les nouvelles installations permettront l'immersion des visiteurs dans une série de lieux différents (sous-terrain, terrestre avec végétation) inspirés de l'habitat des insectes. Le nouveau bâtiment, qui vise la certification LEED Or, sera notamment doté d'un grand vivarium dans lequel les visiteurs pourront entrer et observer des insectes, dont des papillons en liberté, et ce tout au long de l'année », a ajouté Charles-Mathieu Brunelle.

Le concept du projet Métamorphose, qui a déjà gagné un prix d'excellence du magazine Canadian Architect en décembre 2018, est issu d'un concours d'architecture international lancé en 2014 et remporté par le consortium de cinq firmes d'architectures et d'ingénieurs : Kuehn Malvezzi, Pelletier De Fontenay, Jodoin Lamarre Pratte architectes, Dupras Ledoux et NCK.

À terme, il est anticipé que ce projet au coût global 36,35 M$ permettra au nouvel Insectarium de générer des revenus additionnels et annuels de 4,3 M$ ainsi que d'accueillir 475 000 visiteurs dès la première année d'ouverture.

Dès 2022, il est estimé que les quatre musées réunis d'Espace pour la vie généreront des revenus additionnels de plus de 8 M$ par année, pour un revenu total annuel de 31 M$. Rappelons qu'Espace pour la vie a attiré près de 20 millions de visiteurs ces dix dernières années : une performance inégalée au Canada.

L'Insectarium actuel fermera temporairement ses portes au grand public le 11 mars 2019 pour rouvrir dès l'été 2021. Durant cette période, certaines activités offertes au grand public se poursuivront.

