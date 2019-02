Lancé par Devtech, Marketplace Enablement va aider les ISV à accélérer la commercialisation de leurs produits





Devtech, l'un des leaders mondiaux des services cloud, annonce le lancement sous forme d'abonnement de Marketplace Enablement, une solution visant à aider les ISV (éditeurs de logiciels indépendants) à accélérer la commercialisation de leurs produits et la croissance de leurs revenus grâce au marché cloud.

"Depuis que la vente de logiciels se fait en ligne, sur la centaine de milliers d'ISV dans le monde beaucoup continuent à avoir des difficultés à mettre en oeuvre une stratégie de distribution efficace capable d'accélérer leur croissance et d'accroître leur présence sur le marché. Des marchés cloud tels que Azure, AWS, Salesforce, ServiceNow, CloudBlue, AppDirect et d'autres encore, dont certains sont gérés par les plus grands fournisseurs de services de télécoms et cloud au monde, offrent aux ISV un moyen d'atteindre un nombre croissant d'utilisateurs finals. Mais les ISV sont souvent confrontés à certaines complexités lors de la mise en oeuvre d'un canal de distribution. Le simple fait d'identifier le "bon" écosystème consomme une part importante du délai de commercialisation d'un produit, sans parler d'essayer de gérer l'ensemble du cycle de vie du canal. Notre solution résout largement ces problèmes pour les ISV", a déclaré Milovan Milic, directeur général de Devtech.

Devtech a travaillé avec des centaines d'ISV à travers le monde, en les aidant à s'intégrer à un grand nombre de marchés cloud différents. Notre équipe a réalisé qu'un pourcentage important de ces ISV auraient besoin d'encore plus de conseils pour réussir leur stratégie de distribution, au-delà d'une solution technique de haute qualité développée par Devtech. Il est devenu évident que les ISV ont besoin de beaucoup plus d'aide en plus de l'intégration technique. Pour assurer leur présence sur le canal, ils doivent passer par l'exécution de nombreuses étapes: études et analyses de marché adéquates, compréhension des écosystèmes où la solution de l'ISV pourrait compléter d'autres services, conception et activation techniques, activation d'équipes de vente internes, intégration de partenaires, maintenance continue et développement de nouvelles fonctionnalités. Ce ne sont là que quelques-unes des différentes démarches exécutées par la solution Marketplace Enablement de Devtech.

"Ce qui a motivé l'introduction de Marketplace Enablement en tant que solution basée sur un abonnement, c'est le fait que les ISV ont besoin de beaucoup de flexibilité pour pouvoir réagir plus rapidement aux changements. Ainsi, ils ont un accès continu à la richesse de nos connaissances, de notre expérience, de nos outils, de notre matériel et de nos ressources. En fin de compte, nous pensons que notre solution Marketplace Enablement aidera les ISV à se concentrer sur ce qui compte vraiment ? leur produit clé ? en garantissant le succès du canal, en restant agile et en travaillant avec Devtech en tant que partenaire technologique", a déclaré M. Milic.

Devtech a pour but d'accélérer la croissance de nos clients, des membres de notre équipe et de notre communauté. Nous sommes curieux et nous apprenons continuellement. Forts de nos connaissances, de notre expérience et de notre passion pour la technologie, nous nous efforçons de fournir des services cloud extraordinaires que nos clients adorent.

Fondée en 2012, Devtech sert des clients dans plus de 20 pays sur 5 continents et s'emploie à relever des défis commerciaux complexes en fournissant des services cloud de haute qualité.

Pour plus d'informations, visiter le site: https://devtechgroup.com/.

