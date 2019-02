Les gouvernements du Canada et de l'Alberta investissent dans des maisons d'hébergement pour femmes en Alberta





EDMONTON, le 21 févr. 2019 /CNW/ - Les gouvernements du Canada et de l'Alberta appuient les femmes et les enfants fuyant la violence familiale en Alberta en investissant dans la construction, l'entretien et la réparation de maisons d'hébergement et de maisons de transition à Banff, à Brooks, à Calgary, à Edmonton, à Fairview, à Fort McMurray, à High River, à Medicine Hat et à Sherwood Park.

Au total, 11 organismes reçoivent environ 2,6 millions de dollars de financement, ce qui, en plus d'améliorer les installations, soutiendra également la construction de 15 places d'urgence à Fort McMurray, ainsi que trois logements de transition à Sherwood Park et deux à Banff.

L'annonce a été faite aujourd'hui par Maryam Monsef, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres, au nom de l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), en compagnie de Nicole Goehring, député provincial d'Edmonton-Castle Downs, au nom de l'honorable Irfan Sabir, ministre de l'Alberta responsable des services sociaux et communautaires.

Les sommes versées représentent une portion des 6,15 millions de dollars que le gouvernement fédéral a octroyés à l'Alberta sur deux ans (2016-2017 et 2017-2018) dans le cadre de l'Entente concernant l'Investissement dans le logement abordable, afin de soutenir la construction et la rénovation de maisons d'hébergement et de logements de transition destinés à des familles qui fuient la violence familiale.

Citations:

« Notre gouvernement investit dans les maisons d'hébergement pour femmes parce que ces maisons offrent des logements stables et sûrs aux femmes et enfants fuyant la violence familiale. Ces logements neufs et rénovés sont plus qu'un simple endroit sûr où habiter. Les services de soutien essentiels que les femmes et les enfants y recevront tombent à un moment absolument crucial et offrent la possibilité d'avoir une vie meilleure pour l'avenir » -- L'honorable Maryam Monsef, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres

« Notre gouvernement réaffirme son engagement à combattre et à prévenir la violence familiale. C'est la raison pour laquelle nous avons contribué au-delà de 51 million de dollars pour soutenir les refuges pour femmes. Ces fonds aident les femmes et les enfants qui quittent une situation de violence à trouver le soutien et les ressources nécessaires pour reconstruire leur vie. Il est essentiel que tous les ordres de gouvernement travaillent ensemble, et je suis reconnaissant au gouvernement fédéral d'appuyer nos efforts pour trouver une solution à ce problème. » -- L'honorable Irfan Sabir, ministre de l'Alberta responsable des services sociaux et communautaires

FAITS EN BREF

Dans le cadre de cette annonce, trois maisons d'hébergement dans la région d' Edmonton ont reçu du financement, dont :

ont reçu du financement, dont : 732 360 $ versés à la Strathcona Shelter Society pour l'achat et la rénovation de logements en copropriété, qui contribueront à l'ajout de trois logements de transition.



100 784 $ à Edmonton Women's Shelter (WIN) pour des travaux de réparation et de rénovation.



95 193 $ à Wings of Providence pour des travaux de réparation et de rénovation.

pour des travaux de réparation et de rénovation. Le gouvernement de l' Alberta fournit plus de 51 millions de dollars annuellement pour soutenir les maisons d'hébergement pour femmes, notamment sous forme de financement opérationnel pour 710 places dans 30 maisons d'hébergement pour femmes, de même que pour la mise en place de programmes dans 12 maisons de transition et les accords de rémunération à l'acte avec cinq maisons d'hébergement dans les réserves des Premières Nations.

fournit plus de 51 millions de dollars annuellement pour soutenir les maisons d'hébergement pour femmes, notamment sous forme de financement opérationnel pour 710 places dans 30 maisons d'hébergement pour femmes, de même que pour la mise en place de programmes dans 12 maisons de transition et les accords de rémunération à l'acte avec cinq maisons d'hébergement dans les réserves des Premières Nations. Le gouvernement du Canada s'affaire à mettre en oeuvre sa Stratégie nationale sur le logement (SNL), un plan ambitieux de 40 milliards de dollars sur 10 ans qui créera 100 000 nouveaux logements, comblera les besoins en logement de 530 000 familles et permettra de réparer et de renouveler plus de 300 000 logements ainsi que de réduire de moitié l'itinérance chronique.

s'affaire à mettre en oeuvre sa Stratégie nationale sur le logement (SNL), un plan ambitieux de 40 milliards de dollars sur 10 ans qui créera 100 000 nouveaux logements, comblera les besoins en logement de 530 000 familles et permettra de réparer et de renouveler plus de 300 000 logements ainsi que de réduire de moitié l'itinérance chronique. La SNL repose sur de solides partenariats entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux et sur l'engagement continu de ceux-ci auprès d'autres intervenants - municipalités, gouvernements et organismes autochtones, secteurs social et privé - afin d'améliorer concrètement les conditions de vie des Canadiens.

Liens connexes

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. Pour en savoir plus, consultez le www.schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

Document d'information



Lieu Refuge Financement But du prêt Rocky Mountain House Mountain Rose Women's Shelter 1 946 528 $ Construire une nouvelle maison d'hébergement comportant 21 places d'urgence et cinq logements de transition pour remplacer la maison actuelle de 10 places. St. Paul St. Paul and District Crisis Association 1 080 000 $ Rénover les installations existantes et deux logements de transition. Rénover l'entrée pour qu'elle soit sécuritaire, créer une aire de visite pour les familles et un bureau d'accueil privé. Fort McMurray WayPoints Community Services 1 000 000 $ Construire pour remplacer la maison d'hébergement actuelle. La nouvelle maison d'hébergement offrira 15 places d'urgence supplémentaires, ce qui portera à 45 le nombre total de place d'urgence. 825 Sherwood Park Strathcona Shelter Society 732 360 $ Acheter et rénover des logements en copropriété, permettant d'ajouter trois logements de transition. Lac La Biche Hope Haven Society 500 000 $ Rénover deux duplex, afin d'ajouter trois logements de transition. Calgary YWCA - Calgary 210 000 $ Réparer et isoler le toit. Remplacer des fenêtres pour raisons de salubrité et de sécurité dans l'immeuble actuel. Banff YWCA - Banff 196 268 $ Moderniser une propriété acquise, ce qui permet l'ajout de deux logements de transition. Medicine Hat Medicine Hat Women's Shelter Society 102 000 $ Rénover la cuisine et la salle à manger pour se conformer à l'agrandissement de la maison d'hébergement. Edmonton Edmonton Women's Shelter 100 784 $ Réparer les chauffe-eau, le système de chauffage, le toit, la rampe d'accès pour fauteuils roulants, les douches, etc. Edmonton Wings of Providence 95 193 $ Remplacer le revêtement de sol et nivellement de la terrasse (sécurité). Lunenburg MD Cantara Safe House 55 643 $ Poser une clôture et faire l'aménagement paysager (pour raisons de sécurité) d'une nouvelle installation. Calgary Discovery House 51 288 $ Procéder à des réparations mécaniques et électriques et des mises à niveau en matière de sécurité. Whitecourt Wellspring Family Resource and Crisis Centre 29 884 $ Remplacer les sols (salubrité pour éviter les problèmes de punaises de lit). High River Rowan House Society 22 993 $ Réparer les systèmes de ventilation et de climatisation Fairview Crossroads Resource Centre 22 462 $ Rénover la maison d'hébergement existante pour répondre à des enjeux de sûreté, de salubrité et pour la sécurité des clients et du personnel.

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement

Communiqué envoyé le 21 février 2019 à 13:00 et diffusé par :