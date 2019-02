Sojern publie les résultats de la plus grande enquête jamais réalisée auprès des spécialistes mondiaux du marketing des voyages





Plus de 600 spécialistes du marketing des voyages ont été interrogés dans 46 pays

SAN FRANCISCO, 21 février 2019 /PRNewswire/ -- Sojern, un grand fournisseur de solutions de marketing numérique destinées au secteur des voyages, a publié aujourd'hui un nouveau rapport intitulé State of the Industry: The 2019 Report on Travel Advertising (État de l'industrie : le rapport 2019 sur la publicité des voyages). 600 personnes ayant été interrogées dans 46 pays, cette enquête est la plus grande enquête exclusivement axée sur les spécialistes du marketing des voyages jamais réalisée à l'échelle planétaire. Les résultats couvrent un large échantillon représentatif de sujets qui vont de l'allocation budgétaire aux investissements dans les médias sociaux et la personnalisation en passant par l'adoption des technologies et l'efficacité des canaux médiatiques, pour ne citer que ceux-là.

« Comptant plus de 8 500 clients dans le monde, nous accordons chaque jour la plus grande attention aux détails du marketing des voyages. Nous savons que les spécialistes du marketing qui travaillent dans toutes les facettes du secteur des voyages sont confrontés à des défis uniques, qu'il s'agisse du stress lié aux décisions budgétaires, à la personnalisation de l'expérience client, à l'adaptation à la mobilité ou à la rapidité avec laquelle le secteur du marketing numérique évolue. Nous nous sommes demandé ce qui arriverait si nous pouvions tous partager nos points de vue et apprendre les meilleures pratiques les uns des autres », a déclaré Jackie Lamping, vice-présidente du marketing chez Sojern.

Les personnes qui ont répondu à l'enquête se composent de spécialistes du marketing des voyages qui travaillent à optimiser les budgets annuels de moins de 50 000 dollars jusqu'à ceux qui gèrent des budgets de plusieurs millions de dollars, représentant des marques de tout l'éventail des compagnies aériennes, hôtels, organisations de marketing de destination (DMO selon l'anglais), compagnies de croisières, agences de voyages en ligne (OTA), méta-moteurs, attractions, partage de logements, et bien d'autres encore. Ce rapport est un incontournable pour les spécialistes du marketing des voyages qui veulent mieux comprendre les meilleures pratiques de l'industrie et définir une référence pour leur approche par rapport à leurs homologues du secteur.

Pour explorer en détail les résultats, vous pouvez télécharger l'intégralité du rapport State of the Industry: The 2019 Report on Travel Advertising.

À propos de Sojern

Sojern puise dans son expertise de plus de dix ans en termes d'analyse du parcours d'achat complet des voyageurs. L'entreprise fait passer les voyageurs de leurs rêves à leur destination en activant des solutions d'image de marque et de performance multicanaux sur la « Sojern Traveler Platform », destinées à plus de 8 500 clients dans le monde entier. Reconnue dans le palmarès « Technology Fast 500 » de Deloitte pendant six ans consécutifs, Sojern est basée à San Francisco et dispose d'équipes à Berlin, Dubaï, Dublin, Hong Kong, Istanbul, Londres, Mexico, New York, Omaha, Paris, Singapour et Sydney.

