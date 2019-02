GSMA : les réseaux IdO mobiles à faible consommation sont désormais disponibles chez tous les principaux opérateurs IdO à l'échelle mondiale





La GSMA a annoncé aujourd'hui que les réseaux IdO mobiles et les réseaux étendus à faible consommation (LPWA) sont désormais disponibles à l'échelle mondiale sur des spectres sous licence, dans 49 marchés1, à la suite du lancement de 93 réseaux (LTE-M et NB-IoT) par 50 opérateurs mobiles. La couverture devrait atteindre approximativement 93% des principaux marchés IdO mondiaux d'ici le deuxième trimestre 20192. Selon les prévisions de GSMA Intelligence, à l'horizon 2025 le total des connexions IdO cellulaires atteindra les 3,5 milliards, y compris 1,9 milliard de connexions LPWA sous licence3.

« Ces réseaux ont été standardisés et déployés à l'échelle mondiale à une vitesse fulgurante. Ils sont désormais disponibles dans chaque marché IdO majeur, ce qui encourage le développement de produits et services novateurs sur un éventail de secteurs », explique Alex Sinclair, responsable technologique à la GSMA. « Le marché perçoit clairement les avantages de solutions d'un spectre sous licence offrant souplesse, adaptabilité, sécurité et maîtrise des coûts. En outre, ces réseaux sont prêts pour la 5G, et coexisteront au côté d'autres technologies 5G. »

Une adoption de l'IdO mobile à l'échelle mondiale

À ce jour, 68 réseaux NB-IoT ont été lancés dans 45 marchés, et 25 réseaux LTE-M dans 19 marchés. Ces opérations ont été appuyées par un réseau de 47 laboratoires en accès libre au niveau mondial, pour permettre aux organisations de tester leurs produits et services avant de les lancer : www.gsma.com/iot/deployment-map/. Parmi les récents lancements effectués au quatrième trimestre 2018 en Europe figurent Altice (Portugal ; NB-IoT), Orange, (France et Roumanie ; LTE-M), Telenor Group (Norvège ; NB-IoT, LTE-M), Telia (Estonie ; NB-IoT), SFR (France ; NB-IoT), Swisscom (Suisse ; NB-IoT, LTE-M) et Vodafone (Malte ; NB-IoT). En Asie, Grameenphone (Bangladesh ; NB-IoT), Chungwa (Taïwan ; LTE-M), Telkomsel (Indonésie ; NB-IoT) et Megafon et MTS (Russie ; NB-IoT). Verizon et Spark ont également lancé un réseau LTE-M en Amérique du Nord et en Nouvelle-Zélande, respectivement. STC a lancé un réseau NB-IoT en Arabie Saoudite, et Telefonica un réseau LTE-M en Argentine.

Une communauté d'innovateurs pour l'IdO mobile de la GSMA

La communauté Innovateurs pour l'IdO mobile de la GSMA comptabilise à présent 2 100 développeurs de plus de 1 300 sociétés dans le monde. Cette communauté officielle est un écosystème unissant les opérateurs, fournisseurs, fabricants et développeurs de technologies LPWA dans le cadre d'un spectre sous licence, et soutient le développement et la création des produits et services novateurs utilisant ces technologies. Venez découvrir la communauté lors de l'événement Mobile IoT Experience au 4YFN MWC'19, ou visitez : https://www.gsma.com/iot/mobile-iot-innovators

Initiative IdO mobile de la GSMA et programme de partenariat APAC IdO

Soutenue par plus de 100 opérateurs et fournisseurs de services mobiles, l'initiative IdO mobile4 de la GSMA a contribué à aligner l'industrie mobile derrière des technologies de réseaux à faible consommation et longue portée (LPWA) sous licence, standardisées et complémentaires, appelées LTE-M et NB-IoT. Ces réseaux IdO mobiles soutiennent les applications IdO de masse, comme les compteurs connectés, les capteurs environnementaux et l'électronique grand public, qui sont à coût réduit, utilisent un faible débit de données, nécessitent des batteries longue autonomie et se trouvent souvent dans des zones éloignées. Ils sont conçus pour promouvoir les applications IdO de masse sur un large éventail d'applications, comme le suivi d'actifs industriels, le monitoring de sécurité, le comptage de l'eau et du gaz, les réseaux connectés, les distributeurs automatiques et l'éclairage urbain. La GSMA a récemment lancé le programme de partenariat IdO GSMA APAC pour aider les opérateurs mobiles et les partenaires dans la région Asie-Pacifique à accélérer l'adoption de l'IdO en permettant le partage des innovations et des idées, en promouvant le leadership et en fournissant un accès libre à des laboratoires pour tester les nouveaux cas d'utilisation. La GSMA a également publié un document mettant en avant certains cas d'utilisation LTE-M et NB-IoT révolutionnaires en Asie : https://www.gsma.com/iot/mobile-iot-asia-pacific-case-study/

La sécurité IdO au MWC19

Le programme Internet des objets de la GSMA proposera également un séminaire consacré à la sécurité IdO intitulé, « Pérenniser l'avenir de l'Internet des objets : la sécurité IdO d'aujourd'hui et de demain », le 26 février à la Fira Gran Via. La session détaillée donnera l'occasion aux experts du secteur de débattre de l'importance de la sécurité IdO et d'analyser comment la sécurité doit être intégrée dès le début et durant chaque étape du cycle de vie du service. Les directives et l'évaluation de la sécurité IdO de la GSMA sont devenues la spécification phare du secteur pour sécuriser les produits et services IdO, 15 opérateurs internationaux les ayant adoptées en 2018.

L'IdO mobile s'invite au MWC19

Le programme Internet des objets de la GSMA proposera également un certain nombre d'activités dans le cadre du MWC19 à Barcelone, notamment le 8e sommet IdO mobile (24 février) à l'Hesperia Barcelona Tower Hotel. La session sera composée d'experts en IdO dépêchés par AT&T, Huawei, Nokia, Singtel et Telefonica, et analysera comment les opérateurs mobiles et l'écosystème élargi sont parvenus à déployer les solutions d'IdO mobile. Veuillez vous inscrire à l'adresse suivante : https://www.gsma.com/iot/event/8th-mobile-iot-summit/. Diverses démonstrations interactives d'IdO mobile pourront également être suivies dans la Ville de l'innovation de la GSMA (hall 4).

Venez participer au Mobile World Congress 2019 à Barcelone

Pour de plus amples renseignements sur le MWC19 Barcelona, y compris sur les modalités d'exposition et de sponsoring, veuillez visiter www.mwcbarcelona.com. Suivez les dernières annonces relatives au MWC19 sur Twitter @GSMAEvents, hashtag #MWC19, sur la page LinkedIn MWC www.linkedin.com/showcase/mwcbarcelona/ ou sur Facebook à l'adresse www.facebook.com/mobileworldcongress/. Retrouvez toute l'actualité de la GSMA sur Twitter @GSMA.

