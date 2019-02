Construction du REM : changements d'horaire le 25 mars 2019 sur les lignes de trains exo6 Deux-Montagnes et exo5 Mascouche





MONTRÉAL, le 21 févr. 2019 /CNW Telbec/ - La progression des travaux du Réseau express métropolitain (REM) au cours de l'année 2019 amène exo à procéder à des changements d'horaire le 25 mars prochain pour les lignes exo6 Deux-Montagnes et exo5 Mascouche.

Ces changements d'horaire permettront de poursuivre les activités sur ces lignes jusqu'au début de l'année 2020 où la fermeture complète du tunnel Mont-Royal conduira à l'interruption du service entre la gare Du Ruisseau et la gare Centrale. La stratégie d'atténuation qui sera déployée pour maintenir une offre de transport collectif durant cette importante phase de travaux sera annoncée dans les prochains jours par l'ensemble des partenaires.

Les changements d'horaire faciliteront aussi le maintien d'un service régulier pouvant mieux s'ajuster aux imprévus. Pour y arriver, les horaires de plusieurs trains des lignes exo5 Mascouche et exo6 Deux-Montagnes seront modifiés en prévision des travaux à venir.

Travaux à venir en 2019

Au cours de l'année, la transformation complète du train de la ligne exo6 Deux-Montagnes en métro léger et automatisé s'accentuera :

Au printemps, dans les secteurs de Canora et de Mont-Royal , les travaux passeront du côté Ouest au côté Est de la voie afin que la construction des futures stations du secteur puisse se poursuivre.

et de , les travaux passeront du côté Ouest au côté Est de la voie afin que la construction des futures stations du secteur puisse se poursuivre. Ce déplacement des travaux nécessitera la construction d'un quai temporaire et partagé qui remplacera les deux gares du secteur.

À l'été, dans le tunnel Mont-Royal , les travaux s'intensifieront pour amorcer la liaison entre le tunnel et la station Édouard-Montpetit, et ce, afin d'assurer la connexion entre le REM et la ligne bleue du métro de Montréal.

, les travaux s'intensifieront pour amorcer la liaison entre le tunnel et la station Édouard-Montpetit, et ce, afin d'assurer la connexion entre le REM et la ligne bleue du métro de Montréal. Pour permettre ces travaux, l'opération des trains en voie simple se fera sur un plus long segment à l'intérieur du tunnel Mont-Royal .

Ajustements requis aux horaires

Dans le cadre de ces travaux, des ajustements aux horaires sont requis pour certains départs sur les lignes exo6 Deux-Montagnes et exo5 Mascouche :

Ligne exo6 Deux-Montagnes

Du lundi au jeudi : aucun changement au nombre de départs en pointe le matin et le soir

Le vendredi : aucun changement au nombre de départs en pointe le matin

Du lundi au vendredi, en après-midi, il y aura un départ en moins en direction de la gare Centrale.

Les vendredis soir, il y aura deux autres départs en moins : un en direction de Deux-Montagnes et un en direction de la gare Centrale. Le dernier départ de la gare Centrale vers Deux-Montagnes sera donc à 19 h 17, et celui de la gare Deux-Montagnes vers la gare Centrale à 17 h 24.

et un en direction de la gare Centrale. Le dernier départ de la gare Centrale vers sera donc à 19 h 17, et celui de la gare vers la gare Centrale à 17 h 24. Les temps de parcours d'un bout à l'autre de la ligne vont augmenter de 5 minutes en moyenne.

Les heures de départ des trains varieront de 0 à 37 minutes par rapport à l'horaire actuel.

Ligne exo5 Mascouche

Aucun changement au nombre de départs

Les temps de parcours d'un bout à l'autre de la ligne vont augmenter de 5 minutes en moyenne.

Les heures de départ des trains varieront de 0 à 5 minutes par rapport à l'horaire actuel.

Par exemple, le premier départ matinal vers Montréal sera devancé de 5 minutes.

Ces changements d'horaire entreront en vigueur le 25 mars. Ils coïncident avec les dates de changements d'horaire des autres transporteurs publics (STL et STM) de manière à assurer une meilleure synchronisation des services. À noter que les horaires des autobus exo desservant les gares Deux-Montagnes, Terrebonne et Repentigny ont également été modifiés.

Création d'un quai partagé pour les gares Mont-Royal et Canora

Des changements dans les habitudes des usagers des gares Canora et Mont-Royal seront également à prévoir au printemps. Les quais Est et Ouest de ces gares seront hors service jusqu'à la mise en opération du REM. Un nouveau quai temporaire sera construit entre les deux gares actuelles pour maintenir l'accès aux trains des lignes Deux-Montagnes et Mascouche durant cette période. Ce quai central sera situé à moins de 5 minutes à pied des gares actuelles et deux nouveaux accès seront construits pour y accéder. Ce changement est prévu au printemps, et la mise en place du quai est actuellement planifiée le long week-end du mois de mai, soit du 18 au 20 mai. Cette date sera confirmée ultérieurement en fonction de l'avancement des travaux.

Les clients d'exo sont invités à visiter son site web dès maintenant afin de consulter les nouveaux horaires au exo.quebec/deux-montagnes. au exo.quebec/mascouche et au exo.quebec/fr/planifier-trajet/autobus/laval-rive-nord.

Les clients sont également invités à visiter les sites web des autres transporteurs (STM et STL) et à planifier leurs déplacements avec l'application Chrono, qui intègre les mesures alternatives de transport et l'état de service d'exo en temps réel.

Quelles mesures sont prises pour pallier le retrait des départs ?

Pour s'adapter aux nouveaux horaires de train, l'horaire de la ligne 400, un parcours d'autobus express exo qui relie les gares Deux-Montagnes et Grand-Moulin à la station de métro Montmorency, sera modifié. Le départ de 17 h 20 vers la station Montmorency sera devancé à 16 h 25 du lundi au vendredi et un départ vers la station Montmorency sera ajouté à 18 h 30 les vendredis.

Les usagers des autres gares pourront utiliser les services d'autobus de la STM et de la STL.

Qu'est-ce qui motive l'installation d'un quai unique entre les gares Canora et Mont-Royal ?

Le consortium responsable des travaux du REM, NouvLR, doit réaliser des travaux aux gares Canora et Mont-Royal en vue de la construction des stations du nouveau réseau. Les quais Est et Ouest des gares Canora et Mont-Royal seront hors service jusqu'à la mise en opération du REM. Un nouveau quai temporaire sera construit entre les deux gares actuelles pour maintenir l'accès aux trains des lignes Deux-Montagnes et Mascouche durant cette période. La mise en place d'un quai unique entre les deux gares a été privilégiée pour des raisons de sécurité liées à la cohabitation avec le chantier. Les détails entourant la mise en place du quai unique seront communiqués plus tard.

Pourquoi avoir choisi le 25 mars pour faire ces changements d'horaire ?

Ces changements concorde avec les dates de changements d'horaire des réseaux de la STM, de la STL et d'exo. En effectuant nos changements à cette date, nous nous assurons de maintenir la synchronisation entre le réseau de trains d'exo et les réseaux d'autobus des transporteurs publics de la région métropolitaine.

À quel moment les mesures d'atténuation pour 2020, date à laquelle le tunnel Mont-Royal sera fermé, seront-elles communiquées ?

C'est un immense défi pour l'ensemble des partenaires de mettre en place un réseau de transport transitoire impliquant toutes les sociétés de transport de la région métropolitaine. L'ensemble des partenaires est à finaliser les mesures à haut niveau qui seront annoncées dans les prochains jours.

Depuis le 1er juin 2017, exo exploite les services de transport collectif réguliers par trains et autobus, ainsi que le transport adapté pour les personnes handicapées sur le territoire de la Communauté métropolitaine de Montréal qui couvre 82 municipalités, de la communauté de Kahnawake et de la ville de Saint-Jérôme. Le réseau d'exo compte 6 lignes de trains, 62 gares, quelque 237 lignes d'autobus et 52 de taxibus, 71 stationnements incitatifs offrant 27 500 places ainsi que 3 500 places pour vélo. Exo est le deuxième plus grand exploitant de transport collectif de la région métropolitaine de Montréal. En 2017, il a assuré près de 45 millions de déplacements : 20 millions par train, 24 millions par autobus et 675 000 en transport adapté. exo.quebec

