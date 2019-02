AbbVie conclut une entente avec l'Alliance pancanadienne pharmaceutique (APP) concernant son médicament pour le traitement de l'hépatite C, MAVIRET(MC)





L' Ontario sera la première province à rembourser MAVIRET à compter du 28 février 2019.

à MAVIRET est le premier et le seul traitement pangénotypique d'une durée de huit semaines chez les patients atteints d'une infection chronique par le virus de l'hépatite C qui sont exempts de cirrhose et qui reçoivent un traitement pour la première fois *1 .

MAVIRET a reçu une recommandation favorable relative au remboursement de la part du Comité canadien d'expertise sur les médicaments (CCEM) 2 de l'Agence canadienne des médicaments et des technologies de la santé (ACMTS) en janvier 2018 et de l'Institut national d'excellence en santé et services sociaux (INESSS) en février 2018 .

MAVIRET est le seul traitement pangénotypique approuvé à tous les stades de la néphropathie chronique.

MONTRÉAL, le 21 févr. 2019 /CNW/ - AbbVie (NYSE : ABBV), une société biopharmaceutique d'envergure mondiale fondée sur la recherche et le développement, a annoncé aujourd'hui la conclusion d'une entente avec l'APP concernant MAVIRETMC (comprimés de glécaprévir/pibrentasvir),un traitement uniquotidien sans ribavirine pour les adultes atteints d'une infection chronique par le virus de l'hépatite C (VHC) de génotypes 1 à 6 (les principaux génotypes du VHC)2. MAVIRET est le seul traitement pangénotypique de huit semaines chez les patients exempts de cirrhose recevant un traitement pour la première fois*, lesquels représentent une grande partie des patients infectés par le VHC au Canada.

À la suite de l'accord favorable conclu avec l'APP, l'Ontario sera la première province qui remboursera MAVIRET, et ce, à compter du 28 février 2019. Inscrit sur la liste de médicaments du Programme de médicaments de l'Ontario à titre de médicament à usage limité, MAVIRET sera couvert pour le traitement des adultes atteints d'une infection chronique par le VHC n'ayant jamais été traités ou ayant déjà été traités (quel que soit le stade de fibrose)3 :

Hépatite C de génotype 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 confirmée par des examens de laboratoire

Taux d'ARN du VHC mesuré dans les six derniers mois

*** Prescription par un hépatologue, un gastro-entérologue ou par un spécialiste des maladies infectieuses (ou par un autre médecin expérimenté dans le traitement de l'hépatite C)

« Voilà plus de 20 ans que nous traitons l'hépatite C, et j'ai bon espoir que nous réussirons bientôt à éliminer ce virus. Mais pour être en mesure d'atteindre cet objectif au Canada et dans le monde entier, nous devons travailler ensemble à dépister et à diagnostiquer cette maladie, et à faire en sorte que ces médicaments curatifs hautement efficaces soient accessibles à tous les patients, indépendamment du génotype, du stade de fibrose et des antécédents, explique le Dr Magdy Elkhashab, gastro-entérologue, hépatologue et directeur du Toronto Liver Centre. MAVIRET me donne la possibilité, en tant qu'hépatologue, d'offrir à mes patients un traitement efficace de courte durée qui a fait ses preuves. »

Environ 300 000 Canadiens sont infectés par le virus de l'hépatite C4. Au fil du temps, l'hépatite C chronique peut entraîner une hépatopathie chronique et un risque de cirrhose pouvant atteindre 30 % dans les 20 ans5. Par ailleurs, l'infection par le VHC est courante chez les personnes atteintes d'une néphropathie chronique grave, dont certaines auparavant n'avaient pas accès aux traitements à base d'antiviraux à action directe (AAD)6.

« La Fondation canadienne du foie est déterminée à voir le Canada atteindre l'objectif de la Stratégie mondiale du secteur de la santé contre l'hépatite virale de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), qui est l'éradication de l'hépatite C d'ici 2030. Cet objectif est réalisable, pourvu que nos efforts soient soutenus et appuyés par les plans d'action et les gestes concrets à l'échelle locale nécessaires pour endiguer le fardeau croissant de l'infection par le VHC et la stigmatisation liée à cette maladie, affirme le Dr Morris Sherman, président de la Fondation canadienne du foie et hépatologue travaillant à Toronto. Pour réussir, nous devons mettre en oeuvre une stratégie exhaustive de dépistage en fonction des facteurs de risque, soumettre tous les Canadiens nés entre 1945 et 19757 à un test de dépistage unique, et mettre en place des ressources d'orientation adaptées pour la prise en charge des patients qui permettent à tous les Canadiens d'avoir accès à toutes les options thérapeutiques offertes. »

L'efficacité et l'innocuité de MAVIRET ont été évaluées dans neuf études cliniques de phase II et III chez plus de 2 300 patients infectés par le VHC de génotype 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 et atteints d'une hépatopathie compensée (avec ou sans cirrhose).

« AbbVie est résolument déterminée à atteindre les objectifs de l'Organisation mondiale de la Santé et à travailler avec les gouvernements, les professionnels de la santé et les associations de patients dans leurs efforts concertés pour l'élimination du VHC au Canada, explique Stéphane Lassignardie, Directeur général d'AbbVie Canada. MAVIRET ajoute une valeur dans la lutte pour l'élimination de cette maladie, et tous les Canadiens devraient avoir accès à des traitements novateurs et curatifs. »

À propos de MAVIRET

MAVIRETMC est approuvé au Canada pour le traitement des adultes atteints d'une infection chronique par le virus de l'hépatite C (VHC) de génotypes 1 à 6 (les principaux génotypes du VHC)8. MAVIRET est un traitement pangénotypique uniquotidien sans ribavirine composé de glécaprévir (100 mg), un inhibiteur de la protéase NS3/4A, et de pibrentasvir (40 mg), un inhibiteur de la protéine NS5A. Il est administré par voie orale à raison de trois comprimés une fois par jour8.

MAVIRET est un traitement pangénotypique de huit semaines permettant une guérison virologique** aux patients exempts de cirrhose qui reçoivent un traitement pour la première fois*1. Ces patients représentent la majorité des personnes infectées par le VHC. MAVIRET est également approuvé chez les patients dont le traitement présente des défis particuliers, y compris ceux atteints d'une cirrhose compensée et porteurs de l'un des principaux génotypes du virus et ceux qui n'avaient jusqu'alors que quelques options thérapeutiques à leur disposition, comme les patients atteints d'une néphropathie chronique grave et ceux infectés par le VHC de génotype 38. Il s'agit du seul traitement pangénotypique approuvé à tous les stades de la néphropathie chronique8.

La découverte du glécaprévir est le fruit de la collaboration continue entre AbbVie et Enanta Pharmaceuticals (NASDAQ : ENTA) visant à mettre au point des inhibiteurs de la protéase du VHC et des schémas thérapeutiques qui comprennent des inhibiteurs de la protéase.

* Patients exempts de cirrhose qui reçoivent un antirétroviral à action directe (AAD) pour la première fois (qui n'ont jamais été traités auparavant ou qui n'ont pas répondu à des traitements antérieurs à base d'interféron (interféron [pégylé] +/- ribavirine ou sofosbuvir/ribavirine +/- interféron pégylé). ** On considère comme guéris de l'hépatite C les patients qui ont obtenu une réponse virologique soutenue 12 semaines après la fin du traitement (RVS 12 ).

À propos d'AbbVie

AbbVie est une société biopharmaceutique d'envergure mondiale axée sur la recherche et le développement de traitements novateurs de pointe ciblant certaines des maladies les plus complexes et les plus graves au monde. La société a pour mission de mettre à profit son expertise, son personnel dévoué et son approche unique de l'innovation pour améliorer de façon marquée les traitements dans quatre principaux champs thérapeutiques : l'immunologie, l'oncologie, la virologie et les neurosciences. Dans plus de 75 pays, les employés d'AbbVie travaillent chaque jour à faire évoluer les solutions de santé destinées aux citoyens du monde entier. Pour en savoir plus sur AbbVie, visitez les sites www.abbvie.ca et www.abbvie.com. Suivez la société sur Twitter @abbvieCanada et @abbvie ou consultez ses offres d'emploi sur Facebook ou LinkedIn.

1 Decisions Resources Group. Hepatitis C virus: disease landscape & forecast 2016. Janvier 2017. 2 Recommandation du Comité canadien d'expertise sur les médicaments de l'ACMTS (finale). Consulté en février 2019 au www.cadth.ca/sites/default/files/cdr/complete/SR0523_Maviret_complete-Jan-25-18_f.pdf. 3 Ontario Drug Benefit Formulary/Comparative Drug Index Edition 43. Summary of Changes - February 2019. Effective February 28, 2019. Consulté en février 2019 au www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/drugs/formulary43/summary_edition43_20190220.pdf. 4 Fondation canadienne du foie. Consulté en février 2019 au www.liver.ca/fr/how-you-help/advocate/. 5 Hépatite C, Aide-mémoire. Organisation mondiale de la santé. Organisation mondiale de la santé, juillet 2017. Publication en ligne. Consulté en février 2019 au www.who.int/mediacentre/factsheets/fs164/fr/. 6 Fabrizi F, Poordad FF, Martin P. Hepatitis C infection in the patient with end stage renal disease. Hepatology. 2002;36(1):3-10. 7 Fondation canadienne du foie, communiqué de presse. Consulté en février 2019 au www.newswire.ca/fr/news-releases/trop-de-canadiens-nes-entre-1945-et-1975-ignorent-leurs-risques-detre-atteint-dune-hepatite-c-588118262.html. 8 Corporation AbbVie. Monographie de MAVIRET (comprimés de glécaprévir/pibrentasvir). Date de rédaction : 16 août 2017. Consulté en février 2019 au www.abbvie.ca/content/dam/abbviecorp/ca/fr/docs/MAVIRET_PM_FR.PDF.

SOURCE AbbVie

Communiqué envoyé le 21 février 2019 à 12:09 et diffusé par :