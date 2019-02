La créativité et le charme hivernal de Montréal mis en valeur pour mieux attirer les foules





Le gouvernement du Canada appuie le 20e festival MONTRÉAL EN LUMIÈRE

MONTRÉAL, le 21 févr. 2019 /CNW/ - Notre gouvernement a à coeur d'offrir aux Canadiens et Canadiennes un accès à des expériences artistiques variées dans leurs communautés et de contribuer à rapprocher les artistes et leur public.

C'est dans cette optique que l'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme, et l'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, ont annoncé aujourd'hui l'attribution d'un financement en appui au 20e festival MONTRÉAL EN LUMIÈRE.

Patrimoine canadien accorde ainsi 110 000 dollars au festival par l'entremise du Fonds du Canada pour la présentation des arts. Cette somme permettra de soutenir la programmation artistique de MONTRÉAL EN LUMIÈRE.

Quant à Développement économique Canada, il lui accorde 1,125 million sur 3 ans (pour les festivals de 2019, 2020 et 2021), sous forme de contribution non remboursable. Cette somme, consentie en vertu du Programme de développement économique du Québec, servira d'une part à commercialiser et à promouvoir le festival sur les marchés internationaux afin d'attirer des touristes, générant ainsi d'importantes retombées qui profiteront à l'ensemble des Montréalais. D'autre part, elle a rendu possibles le développement et la mise en place d'une nouvelle offre de produits sur le thème de la gastronomie avec, comme principal vecteur, le Quartier Gourmand, un lieu dédié aux expériences gastronomiques innovantes.

Citations

« Il y a 20 ans, MONTRÉAL EN LUMIÈRE faisait le pari de proposer un festival unique mettant en valeur le savoir-faire de nos créateurs et les attraits hivernaux indéniables de la métropole québécoise. Depuis, il n'a cessé de nous surprendre et de se renouveler, nous offrant chaque année de multiples raisons de braver le froid pour vivre une expérience sans pareille dans un cadre féérique. »

- L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme

« L'appui financier de DEC à la commercialisation de MONTRÉAL EN LUMIÈRE à l'étranger permettra d'attirer davantage de visiteurs et d'entraîner des retombées économiques appréciables. Cela contribuera à la visibilité et à la notoriété de Montréal comme destination touristique hivernale. »

- L'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec

« MONTRÉAL EN LUMIÈRE démontre clairement le potentiel du tourisme hivernal au pays en mettant en valeur la créativité des artistes et chefs cuisiniers de chez nous. Bravo aux organisateurs pour les 20 ans du festival. »

- L'honorable Mélanie Joly, ministre du Tourisme, des Langues officielles et de la Francophonie

Les faits en bref

Fondé en 2000, MONTRÉAL EN LUMIÈRE est une manifestation hivernale qui accueille annuellement près d'un million de visiteurs dans le Quartier des spectacles.

Pour son 20e anniversaire, qui se déroulera du 21 février au 3 mars 2019, le festival a redéfini sa programmation et mettra à l'honneur trois mots-clés : fêter, manger et créer.

Le volet gastronomique du festival offrira des centaines d'activités, dont les grandes nouveautés : la Nuit gourmande et le Quartier Gourmand.

Le site extérieur accueillera notamment le 3e iLLUMiNART, un parcours d'oeuvres lumineuses et interactives, des spectacles gratuits ainsi qu'une glissade.

Liens connexes

MONTRÉAL EN LUMIÈRE

Fonds du Canada pour la présentation des arts

Programme de développement économique du Québec

