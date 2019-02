Un essieu rompu a mené au déraillement d'un train de marchandises du CN survenu près de New Hazelton (Colombie-Britannique) en janvier 2018





RICHMOND, BC, le 21 févr. 2019 /CNW/ - Dans son rapport d'enquête (R18V0016) publié aujourd'hui, le Bureau de la sécurité des transports du Canada (BST) a déterminé qu'un essieu rompu d'un wagon a entraîné le déraillement d'un train du Canadien National (CN) près de New Hazelton (Colombie-Britannique).

Le 19 janvier 2018, un train de marchandises du CN roulait vers l'ouest à 29 mi/h lorsqu'il a déclenché un freinage d'urgence près de New Hazelton (Colombie-Britannique). Une inspection subséquente a permis de déterminer que 27 wagons-tombereaux chargés de charbon avaient déraillé. Une partie du produit s'est déversée dans un cours d'eau voisin. Personne n'a été blessé et aucune marchandise dangereuse n'était en cause. Le Ministry of Environment and Climate Change Strategy de la Colombie-Britannique a surveillé les activités de nettoyage et de rétablissement du site menées par le CN pour assurer leur conformité aux exigences réglementaires.

L'enquête a permis de déterminer qu'un essieu du 52e wagon du train s'est rompu, ce qui a entraîné le déraillement de 27 wagons. Des fissures de fatigue dans le rayon de congé de raccordement de fusée, l'endroit où la roue et les roulements à rouleaux sont montés sur l'essieu, étaient à l'origine de la rupture de l'essieu. La cause exacte des fissures de fatigue n'a pu être déterminée, mais l'on sait toutefois que ces fissures peuvent se former à la suite d'un effort cyclique anormal attribuable à plusieurs facteurs, notamment une défectuosité de la table de roulement, une ovalisation générale de la roue ou un effort inégal provenant des composants du bogie du wagon.

Les inspections de sécurité de routine ne permettent pas de détecter les fissures de fatigue dans le rayon de congé de raccordement de fusée, car des composants du roulement à rouleaux dissimulent cette partie de l'essieu. Une inspection visuelle n'est possible que durant le remplacement d'une roue et des roulements, ou durant la remise à neuf de l'essieu. Sans stratégie de rechange pour détecter les fissures de fatigue ou pour prédire la probabilité de la formation de ces fissures, des essieux problématiques pourraient ne pas être retirés du service à temps, ce qui augmente le risque de déraillements causés par une rupture d'essieu.

