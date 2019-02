« Allez-y, c'est vert! »





MONTRÉAL, 21 févr. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- C'est dans le cadre du Salon du vélo de Montréal, du 22 au 24 février, que Vélo Québec présentera le tout nouveau site web de la Route verte. Initiée par Vélo Québec en 1995, la Route verte ? qui aura 25 ans en 2020 ? est rapidement devenue le plus long itinéraire cyclable en Amérique, dépassant aujourd'hui les 5300 kilomètres!



Après plusieurs mois de développement, Vélo Québec est heureux de présenter le nouveau site web de la Route verte, qui propose une nouvelle interface plus conviviale, une rapidité d'utilisation accrue, un contenu plus axé sur l'expérience cycliste, plus de photos, le tout accessible sur toutes les plateformes. Les cyclistes y trouveront une foule d'informations, continuellement mises à jour, en français et en anglais, telles que : conseils pratiques avant de partir et sur la route, les services de transports offerts, la vigie cycliste (soit la possibilité de signaler un problème sur la Route verte), le réseau d'hébergement Bienvenue Cyclistes! ainsi qu'une nouvelle foire aux questions.

La cartographie de la Route verte fait également peau neuve grâce à un don substantiel d'une valeur de 172 000 $ de l'entreprise de logiciels de géomatique Esri Canada . Ces sommes ont été investies dans le développement de la cartographie et de ses applications ainsi que pour l'acquisition de logiciels nécessaires pour le nouveau site.

« En coordonnant les différents paliers de gouvernement pour fournir aux cyclistes du Québec une information à jour, Vélo Québec a montré au reste du Canada comment créer la meilleure carte des voies cyclables au monde. Nous avons besoin de solutions de rechange à la voiture qui sont saines et économiques, et Vélo Québec fait de la bicyclette un choix facile », affirme Alex Miller, président d'Esri Canada.

Cette nouvelle cartographie interactive permet de calculer son itinéraire avec profil d'élévation, de se géolocaliser, d'identifier les réseaux de la Route verte de façon plus efficace et de voir en temps réel les pictogrammes de travaux en cours (fermetures, ouvertures, etc.). D'autres améliorations suivront au cours des prochaines semaines.

« À l'aube de son 25e anniversaire, la Route verte est fière d'annoncer la mise en ligne de son nouveau site web, qui saura encore mieux servir les cyclistes. La Route verte se déploie sur tout le territoire québécois grâce à la collaboration de toutes les régions et à leur implication, notamment financière. Rappelons aussi que tout le travail de développement et d'amélioration de la Route verte et de refonte du site web est rendu possible grâce à la participation du gouvernement du Québec par le biais du ministère des Transports du Québec », souligne Louis Carpentier, directeur du développement de la Route verte à Vélo Québec.

Conférence au Salon du vélo de Montréal :

« Rouler sur le nouveau site web de la Route verte »

Avec Louis Carpentier, directeur du développement de la Route verte

Vendredi 22 février à 15 h 30

À propos de la Route verte

La Route verte est une idée originale de Vélo Québec réalisée avec Transports Québec, le gouvernement du Québec et des partenaires régionaux. Il s'agit d'un itinéraire cyclable accessible de 5300 kilomètres reliant l'ensemble des régions du Québec.

#RouteVerte www.routeverte.com



À propos de Vélo Québec

Fondé en 1967, Vélo Québec a pour mission de promouvoir et développer la pratique du vélo. Son expertise est aujourd'hui reconnue à travers la communauté cycliste internationale.

Renseignements

Vélo Québec

Stéphanie Couillard

Conseillère, relations de presse

514 521-8356, poste 358

scouillard@velo.qc.ca

