Le moteur VC-Turbo d'INFINITI reçoit le prix de la Meilleure nouvelle technologie verte 2019 de l'AJAC





Le moteur VC-Turbo, dont est doté le tout nouveau INFINITI QX50, allie la performance du sprinteur à l'endurance du marathonien en ajustant constamment son taux de compression pour optimiser sa puissance et sa consommation de carburant.

Avec un taux de compression allant de 8:1 (performance) à 14:1 (efficacité), le VC-Turbo offre un meilleur contrôle au conducteur et une économie de carburant sur route de 7,8 l/100 km, du jamais vu dans cette catégorie.

On doit au caractère compact de ce puissant moteur l'habitacle spacieux du QX50 2019, qui est d'ailleurs l'un des seuls véhicules de sa catégorie à être équipé de sièges arrière coulissants et inclinables.

TORONTO, 21 févr. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- L'Association des journalistes automobiles du Canada (AJAC) a annoncé hier, au Salon international de l'automobile du Canada (SIAC), qu'elle remettait son prix de la Meilleure nouvelle technologie verte 2019 au moteur à compression variable VC-Turbo d'INFINITI.

« C'est un honneur de recevoir ce prix d'un groupe de journalistes automobiles parmi les plus chevronnés au Canada, qui siègent tous au jury depuis plusieurs années. Ce sont de véritables experts parfaitement au fait des plus récentes technologies automobiles offertes aux consommateur Canadiens, a déclaré Adam Paterson, directeur général d'INFINITI Canada. Et nous sommes fiers d'offrir à nos clients le VC-Turbo, une autre innovation jamais vue signée INFINITI. Ce prix de l'AJAC souligne tout ce que notre moteur apporte de positif et de pertinent non seulement à notre marque et à nos clients, mais aussi à toute l'industrie. »

Pour sélectionner les lauréats des Prix de l'innovation, l'AJAC évalue les retombées d'une technologie sur le marché, son potentiel d'adaptabilité à d'autres véhicules, ses avantages pour le consommateur et son attrait global.

« L'AJAC reconnaît la percée que constitue le moteur VC-Turbo d'INFINITI en lui décernant cette année le prix de la Meilleure nouvelle technologie verte. Au même titre que les commandes informatisées du moteur dans les années 1980, le calage variable de l'arbre à cames dans les années 1990 et l'injection directe de carburant lors de la dernière décennie, ce moteur à compression variable révolutionne le fonctionnement des moteurs à essence. Pour les consommateurs, cela signifie une meilleure économie de carburant, une performance améliorée et une réduction des émissions, explique Jim Kerr, président des Prix de l'innovation de l'AJAC. Par ailleurs, il s'agit d'une conception dont pourraient bien s'inspirer d'autres fabricants pour leurs futurs moteurs à essence. »

Le VC-Turbo d'INFINITI est le tout premier moteur à compression variable commercialisable au monde. Après avoir passé plus de vingt ans sur la table à dessin, il a été installé sur le tout nouveau QX50, un multisegment de luxe qui roule au Canada depuis le printemps dernier.

Innovation importante dans la conception des moteurs à combustion, ce moteur de 2,0 l ajuste constamment son taux de compression pour optimiser sa puissance et sa consommation de carburant. La variation se fait en douceur grâce à un système à bielles multiples qui augmente et diminue continuellement la course des pistons. Résultat : un savant alliage de la force du sprinter et de l'endurance du marathonien. À 10,0 l/100 km (en ville), 7,8 l/100 km (sur route) et 9,0 l/100 km (combinée), le QX50 a la meilleure économie de carburant de sa catégorie1.

Sur la route, le moteur VC-Turbo du QX50 2019 offre n'importe quel taux de compression entre 8:1 (performance) et 14:1 (efficacité). Le moteur développe 268 ch à 5 600 tr/min et 280 lb-pi à 1 600 ? 4 800 tr/min. Sa puissance particulière est plus élevée que celle de nombreux moteurs turbo à essence, et égale presque la performance de certains moteurs V6 à essence. Le turbocompresseur à volute unique assure une accélération immédiate, sur demande.

Le VC-Turbo étant puissant mais peu encombrant, l'habitacle tout entier a pu être déplacé vers l'avant, ce qui agrandit l'espace intérieur. Le QX50 2019 est d'ailleurs l'un des seuls véhicules de sa catégorie à être équipé de sièges arrière coulissants et inclinables. L'espacement entre rangées de sièges peut atteindre 983 mm (38,7 po), et il y a plus d'espace qu'il n'en faut dans le coffre pour ranger une poussette sur la longueur sans même incliner les sièges.

Le QX50 2019 est en vente chez les détaillants INFINITI du Canada au PDSF2 de départ de 44 490 $. Véhicule le plus perfectionné jamais produit par INFINITI, il incarne véritablement la marque : design magnifique, technologies avancées et performance puissante. Pour couronner le tout, il est équipé du système d'assistance ProPILOT d'INFINITI, qui offre un soutien facultatif pour une meilleure tranquillité d'esprit sur la route.

1. Cotes de consommation d'essence des modèles 2019 de RNCan.

2. Le PDSF exclut les taxes, les droits de propriété, les droits d'immatriculation et les frais de transport et d'IPL de 2 045 $ CA. Le concessionnaire est libre de fixer un prix différent. Les prix et les caractéristiques peuvent changer sans préavis.





