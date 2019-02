Le prix Érasme 2019 a été attribué à John Adams





AMSTERDAM, Feb. 21, 2019 /PRNewswire/ -- La Fondation Praemium Erasmianum a attribué le prix Érasme 2019 au compositeur et chef d'orchestre américain John Adams (né en 1947). Le thème du prix Érasme de cette année est « Composer pour aujourd'hui ».

John Adams est l'un des compositeurs vivants les plus fréquemment interprétés. Le prix lui a été décerné pour sa création d'un nouvel idiome musical fusionnant des éléments de jazz, de pop et de music classique. D'après le jury, Adams a réussi à faire « communiquer » à nouveau la musique classique contemporaine, ce qui est important à l'heure où ce genre a de plus en plus de difficulté à trouver des adeptes. Par ailleurs, Adams aborde souvent des thèmes sociaux dans son oeuvre, ce qu'il considère être le devoir de l'artiste. Ce qui le distingue également est la nature humaniste de ses thèmes. Adams n'est pas seulement un chef d'orchestre et compositeur émérite, il est également un écrivain qui réfléchit sur la fonction sociale de la music classique. Il attire donc l'attention, à la fois sur le plan musical et intellectuel, sur l'importance de la music classique à notre époque, reflétant les principes érasmiens que la Fondation cherche à respecter.

Biographie de John Adams

John Coolidge Adams (1947) a un corpus d'oeuvres extensif qui englobe la music de chambre, la composition orchestrale et l'opéra. Bien que ses origines musicales remontent à la Nouvelle-Angleterre (aux États-Unis), il vit et travaille actuellement en Californie. John Adams a grandi avec les grands orchestres dans lesquels son père jouait et les comédies musicales dans lesquelles sa mère chantait. Mozart était son idole absolue mais il était également enthousiasmé par Jimi Hendrix, les Beatles et les Beach Boys. Il a commencé à composer à l'âge de dix ans et a étudié la composition à l'Université de Harvard. C'est là qu'il s'est distancé de l'inflexibilité et de l'atonalité des compositeurs d'après-guerre. Il était attiré davantage par le minimalisme qui émergeait à l'époque. L'une des caractéristiques de son oeuvre est la fusion des traditions musicales « occidentales » et de la culture populaire ? la musique minimale d'abord et avant tout, mais aussi le pop et le jazz.

John Adams est devenu célèbre pour ses productions de théâtre musical ? en collaboration avec le réalisateur Peter Sellars pendant de nombreuses années ? dans lequel il aborde régulièrement des thèmes sociaux sensibles. Ses compositions orchestrales les mieux connues sont Shaker Loops (1978), Harmonielehre (1985), Short Ride in a Fast Machine (1986), Chamber Symphony (1992) et Naive and Sentimental Music (1999). Les opéras qui ont établi sa réputation sont Nixon in China (1987), The Death of Klinghoffer (1991) et Doctor Atomic (2005). En 2002, il a écrit On the Transmigration of Souls, à la mémoire des victimes de l'attaque du World Trade Center. Pour cela, il s'est fait attribuer un prix Pulitzer de musique. Ces dernières années, il a écrit un Concerto pour saxophone (2013), une ode aux grands saxophonistes de jazz John Coltrane, Eric Dolphy et Wayne Shorter. Il a également composé récemment l'oratorio The Gospel According to the Other Mary (2013). En 2015 a eu lieu la première d'un nouveau concerto pour violon intitulé Scheherazade.2. Dans cette oeuvre, il attire l'attention sur l'oppression des femmes dans le monde. Les oeuvres d'Adams lui ont valu de nombreux Grammys et un prix Pulitzer de musique. Il s'est fait également décerner des doctorats honoraires de Harvard, Yale et de la Royal Academy of Music.

Le 28 février 2019, son projet d'opéra Girls of the Golden West ? également mis en scène par Peter Sellars ? fera sa première européenne à l'Opéra National d'Amsterdam.

Le prix Érasme est attribué chaque année à une personne ou une institution qui a fait une contribution exceptionnelle au domaine des sciences humaines, des sciences sociales ou des arts. Sa Majesté le Roi est le Patron de la Fondation. Le prix Érasme consiste en une somme de 150,000 ?. Le prix sera présenté en novembre 2019. Pour marquer la présentation du prix Érasme, la Fondation organise un programme varié d'évènements liés à l'oeuvre de John Adams.

(Photo : https://mma.prnewswire.com/media/824748/John_Adams_Riccardo_Musacchio.jpg )

