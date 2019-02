Investissement Québec alloue 1,2 M$ pour soutenir la croissance d'Isolation A.B.F. inc.





RIMOUSKI, QC, le 21 févr. 2019 /CNW Telbec/ - Investissement Québec est heureux d'annoncer l'octroi d'un prêt de 1,2 million de dollars, provenant de ses fonds propres, pour faciliter le rachat des actions et des bâtiments de l'entreprise rimouskoise Isolation A.B.F. qui est spécialisée dans l'isolation mécanique.

L'intervention de la Société permet aux nouveaux propriétaires, les actionnaires de l'entreprise Isolation Tousignant de Rivière-du-Loup, d'obtenir le support financier nécessaire pour assurer le développement de l'entreprise en mettant en commun des expertises de pointe en isolation de bâtiments, mais également en ajoutant une succursale à Rimouski pour Isolation Tousignant afin d'offrir un meilleur service pour la région Rimouskoise situé sur la rue Lausanne.

« Investissement Québec est fière d'appuyer le développement d'entreprises qui contribuent au développement économique en région. Isolation A.B.F bénéficiera dorénavant du soutien d'actionnaires solides et expérimentés qui lui permettront de profiter d'une toute nouvelle synergie pour créer une offre de service bonifiée en mesure de rejoindre la clientèle résidentielle et commerciale sur tout le territoire du Bas-St-Laurent », a soutenu Pierre Gabriel Côté, président-directeur général d'Investissement Québec.

« L'acquisition d'Isolation A.B.F Inc. vient enrichir le créneau déjà entamé et nous désirons poursuivre les valeurs Fiabilité-Qualité et Propreté qui règnent déjà au sein de l'équipe d'Isolation Tousignant et qui reflètent notre service. C'est pour nous l'accomplissement d'un objectif que nous nous étions fixé en tant que dirigeants d'entreprise, peu de temps après nos débuts en 2009. Nous sommes enthousiastes de diversifier et de bonifier nos services afin de contribuer à desservir socioéconomiquement un plus vaste territoire », a déclaré Kathleen Dionne, V.P. Directrice Administrative, Isolation A.B.F. inc.

À propos d'Isolation A.B.F. Inc.

Fondée en 1994, Isolation A.B.F. est une entreprise située à Rimouski qui est spécialisée dans l'installation d'isolation thermique des conduits de chauffage, ventilation et de plomberie. Elle est principalement active auprès de la clientèle commerciale, institutionnelle et industrielle.

À propos d'Investissement Québec

Investissement Québec a pour mission de favoriser la croissance de l'investissement au Québec, contribuant ainsi au développement économique et à la création d'emplois, et ce, dans toutes les régions. La Société met au service des entreprises une gamme complète de solutions financières, notamment des prêts, des garanties de prêt et de l'investissement en capital-actions, afin de les soutenir à tous les stades de leur développement. De plus, elle est responsable de l'administration de mesures fiscales et de la prospection d'investissements étrangers.

