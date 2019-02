Place au Fonds Philanthropique FADOQ pour assurer la durabilité du Réseau





MONTRÉAL, le 21 févr. 2019 /CNW Telbec/ - Le Réseau FADOQ annonce la création du Fonds Philanthropique FADOQ, destiné à assurer la pérennité du plus important regroupement d'aînés de la province et du pays. Il s'ajoute aux quelque 750 fonds philanthropiques de la Fondation Québec Philanthrope.

« Le Fonds Philanthropique FADOQ est un moyen simple et efficace de permettre la continuité des programmes et des activités de notre réseau à long terme », explique le président du Réseau FADOQ, Maurice Dupont.

Les personnes qui ont le privilège de pouvoir assurer la sécurité financière de leurs proches peuvent désormais choisir d'ajouter à leur planification une contribution au Réseau FADOQ, au même titre qu'il est déjà possible de faire un don à de nombreux organismes dédiés à différentes causes.

Diverses formules de dons sont offertes : le don ponctuel ou annuel d'une somme d'argent, le don d'une assurance-vie, un don testamentaire ou un don d'actions.

Grâce à chacun de ces généreux gestes individuels, le Réseau FADOQ bénéficiera de nouvelles sources de revenu qui permettront de garder abordable le coût d'adhésion au Réseau. Ce financement additionnel lui fournira aussi la marge de manoeuvre nécessaire pour répondre aux besoins des personnes de 50 ans et plus.

Pour obtenir plus d'informations à propos du Fonds philanthropique FADOQ, il suffit de contacter Danis Prud'homme, directeur général du Réseau FADOQ, au 514 252-3017, poste 3795. Il est possible de faire dès maintenant un don en ligne au :

quebecphilanthrope.org/fonds/fonds-de-la-fadoq.

Avec plus de 500 000 membres, le Réseau FADOQ est le plus important organisme d'aînés au Canada. Sa mission est de rassembler et représenter les personnes de 50 ans et plus pour les aider à maintenir et améliorer leur qualité de vie. Le Réseau défend et fait la promotion de leurs droits et valorise leur apport à la société. Il leur offre plusieurs programmes, services et activités, ainsi qu'une gamme de loisirs pour les inciter à demeurer actifs physiquement et intellectuellement.

