Projet Authier lithium : la production quotidienne de la mine ne dépassera jamais 1 900 tonnes





Il faut respecter la loi et nous la respectons

www.sayonaquebec.com

LA MOTTE, QC, le 21 févr. 2019 /CNW Telbec/ - Contrairement à ce qui est affirmé par certains journalistes et par le Comité pour la protection de l'esker, jamais la production quotidienne de la mine de lithium Authier ne dépassera 1900 tonnes et, en aucun temps, l'esker ne sera menacé par le projet de Sayona. Dans l'interprétation des chiffres, on a confondu les dynamitages d'entretien de la fosse, dont le minerai demeure sur place, et la quantité envoyée vers le concentrateur, donc sorti du site et qui sert au calcul de la production de 1900 tonnes par jour.

Une incompréhension du Tableau 1 - Plan d'exploitation de la mine du devis présenté au ministère de l'Environnement et de la lutte aux changements climatiques (MELCC) pour la réalisation de l'étude de dispersion atmosphérique du projet (novembre 2018) ont amené certaines personnes à diviser la quantité de minerai indiquée par le nombre de jours dans une année et à conclure que 2 123 tonnes de minerai seront extraites ce qui est faux. L'application d'une « règle de trois » sans contexte ne peut servir de base pour faire des affirmations erronées et créer de l'incertitude dans la population et au gouvernement.

La quantité de minerai acheminée quotidiennement de la mine Authier fera l'objet d'une surveillance soutenue afin de respecter nos engagements et d'un contrôle rigoureux afin de ne pas transgresser les autorisations ministérielles.

Protection de l'esker

Sayona Québec souhaite également rappeler que le projet Authier se situe à l'opposé de la ligne de partage des eaux entre la section sud et nord de l'esker Saint-Mathieu-Berry, et qu'il est situé en bas d'un socle rocheux d'où l'impossibilité, à cause de la gravité (l'eau ne monte pas, elle descend...) que le projet affecte de quelque façon que ce soit la qualité des eaux qui alimentent les puits d'eau potable situés au nord. L'entreprise ESKA reconnait d'ailleurs qu'aucune étude scientifique ne démontre de risque pour l'esker ou pour les sources d'eau potable des communautés environnantes.

Développement durable et respect des lois

Sayona Québec a fait le choix de développer un projet à échelle humaine qui durera plus longtemps afin de faire bénéficier davantage les travailleurs et les communautés locales de retombées économiques importantes. Ce choix a aussi été fait afin de réduire la circulation des camions vers et hors du site afin de respecter la quiétude du secteur.

Dans le cadre de ce projet de développement minier durable, Sayona Québec a toujours respecté les obligations légales et réglementaires qui lui incombent et continuera de le faire. Notre réputation de bon citoyen corporatif n'est pas négociable. Nous sommes confiants que le gouvernement du Québec appliquera les lois qui guident le développement minier.

Le Québec a une forte réputation internationale comme juridiction stable et ouverte aux projets miniers. Sayona souhaite participer au maintien de cette réputation et la promouvoir.

SOURCE Sayona Québec

Communiqué envoyé le 21 février 2019 à 11:14 et diffusé par :