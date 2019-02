Le gouvernement du Québec salue la création du Félix Artiste autochtone de l'année





QUÉBEC, le 21 févr. 2019 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec se réjouit de l'annonce effectuée par l'ADISQ, relativement à la création du Félix Artiste autochtone de l'année. Ce dernier récompensera l'artiste autochtone ayant le plus rayonné sur la scène musicale.

La création de ce prix s'inscrit en cohérence avec des engagements prévus dans la politique culturelle du Québec Partout, la culture et de son plan d'action, dont notamment la mesure qui vise à favoriser la contribution des Premières Nations et des Inuits au dynamisme culturel du Québec. Cette annonce fait également écho au Plan gouvernemental pour le développement social et culturel des Premières Nations et des Inuits, et plus particulièrement à la volonté d'assurer la présence des cultures et des arts autochtones dans l'espace public.

Le nouveau Félix sera remis dès cette année dans le cadre des galas de l'ADISQ, diffusés en octobre prochain.

Citations :

« Le Québec compte d'innombrables talents autochtones qui, grâce à ce nouveau prix, pourront être récompensés et mis en lumière. Nous saluons cette initiative de l'ADISQ et de ses partenaires qui permettra à l'ensemble de la population québécoise de découvrir ces cultures et d'en apprécier toute la richesse et la grandeur! »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable la Langue française

« Je félicite le travail collaboratif de l'ADISQ, de l'APNQL et de la SOCAM afin de reconnaitre les artistes autochtones. L'art favorise un rapprochement entre les cultures. De toute évidence, chaque activité mettant les talents autochtones en vedette apporte la preuve de l'existence d'une culture riche et vivante portée par ces artistes. Il est de première importance qu'ils rayonnent et soient mieux connus du grand public. »

Sylvie D'Amours, ministre responsable des Affaires autochtones et ministre responsable de la région des Laurentides

Liens connexes :

Politique culturelle du Québec, Partout, la culture : https://mcc.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/Politique_culturelle/Partoutlaculture_Polculturelle_Web.pdf

Plan d'action gouvernemental en culture 2018-2023 : https://mcc.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/Politique_culturelle/Plandactionculture20182023_web.pdf

Plan d'action gouvernemental pour le développement social et culturel des Premières Nations et des Inuits 2017-2022 : https://www.autochtones.gouv.qc.ca/publications_documentation/publications/PAS/plan-action-social.pdf

Gala de l'ADISQ : https://adisq.com/gala/

