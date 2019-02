Avis aux médias - Assemblée annuelle de l'Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens : l'AEFO a 80 ans!





OTTAWA, le 21 févr. 2019 /CNW/ - Plus de 160 membres délégués de l'Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens (AEFO) sont attendus à l'assemblée annuelle qui aura lieu du 22 au 24 février 2019 à l'Hôtel Hilton Toronto Airport, à Mississauga. L'assemblée annuelle se déroulera lors d'une année anniversaire pour l'AEFO, son 80e. Pour l'occasion, le Prix anniversaire de l'AEFO sera remis le samedi midi à la Coalition ontarienne de la formation aux adultes (COFA.) L'AEFO remettra aussi le Mérite franco-ontarien à l'enseignant Denis Jacques de l'école secondaire catholique Père-René-de-Galinée à Cambridge, Ontario, pour sa contribution exceptionnelle à la langue française et la culture francophone auprès de la jeunesse franco-ontarienne.

Les membres délégués auront aussi l'occasion d'entendre et de poser des questions à la porte-parole d'un des partis de l'opposition en matière d'éducation, la députée du Nouveau Parti démocratique de l'Ontario, Marit Stiles.

Médias Les médias sont priés de communiquer directement avec Marilyne Guèvremont au 613-850-6410 dès leur arrivée à l'hôtel.

Le samedi, 23 février 2019 9 h Début de l'assemblée annuelle 10 h Allocution du président de l'AEFO, Rémi Sabourin 12 h Remise du Prix anniversaire à la Coalition ontarienne de la formation aux adultes (COFA)

Remise du Mérite franco-ontarien à l'enseignant Denis Jacques 16 h 30 Allocution de la députée du Nouveau Parti démocratique de l'Ontario et porte-parole en matière d'éducation, Marit Stiles?; une période de questions suivra l'allocution.

Le dimanche, 24 février 2019 9 h Conférencier - Karl Bélanger : Le syndicalisme à l'ère du populisme

L'AEFO compte environ 10?600 membres et représente les enseignantes et les enseignants des écoles élémentaires et secondaires de langue française de l'Ontario, tant catholiques que publiques, en plus du personnel professionnel et de soutien oeuvrant dans différents lieux de travail francophones.

