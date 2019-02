EMnify et 1NCE révolutionnent le marché global de la connectivité IoT





EMnify supporte 1NCE, le premier fournisseur IoT au monde offrant un forfait illimité pour les applications à bas débit, grâce à son coeur de réseau mobile hébergé dans le cloud. 1NCE a annoncé en Février avoir vendu plus d'un million de cartes SIM depuis leur lancement il y a 5 mois. La coopération avec EMnify se révèle être l'un des éléments clé de la viabilité et du succès de la stratégie de 1NCE. La technologie d'EMnify, combinée à l'infrastructure réseau de 1NCE a permis la création d'une solution révolutionnant l'expérience du client tout en lui proposant un modèle de facturation simple et abordable.

« La connectivité a été un aspect assez compliqué de la chaine de valeur IoT par le passé » explique Alexander P. Sator, CEO chez 1NCE. « Tout le monde tient cet aspect pour acquis, cependant, la sophistication des différents cas d'utilisation d'entreprises IoT, ainsi que l'augmentation des coûts de connectivité peuvent paralyser les déploiements IoT. Notre objectif est donc d'offrir une solution radicalement plus simple que ce qui se fait actuellement sur le marché. Nous avons conclu un accord avec EMnify pendant Mobile World Congress en 2018, et six mois plus tard (en Août 2018), nous étions prêts à commercialiser une offre novatrice. »

La technologie à la fois unique et évolutive d'EMnify permet aux fournisseurs de services de communication de proposer une connectivité cellulaire IoT sous la forme d'un service hébergé dans le cloud. Le CEO d'EMnify Frank Stoecker explique : « EMnify a été la première entreprise à offrir un coeur de réseau mobile hébergé dans le cloud fournissant une connectivité NB-IoT et incluant également un accès aux réseaux 2G, 3G et 4G. Depuis que les différents composants de l'infrastructure d'EMnify ont été développés dans le cloud, le service est toujours disponible et peut évoluer à volonté tout en offrant un niveau de sécurité élevé. Le fait qu'EMnify ait été le facteur clé de la croissance de 1NCE est pour nous une preuve de la viabilité de notre technologie révolutionnaire.»

« Grâce à ce partenariat avec EMnify, 1NCE est capable d'offre à ses clients une solution de connectivité optimale via un large éventail de technologies de réseau d'accès. Nous pouvons ainsi poursuivre le développement de nos différents modèles économiques tout en maintenant des prix attractifs.» explique Alexander P. Sator.

Rendez-nous visite au Mobile World Congress 2019 pour découvrir comment EMnify peut fournir la solution de connectivité adaptée à votre modèle d'entreprise. EMnify sera présent dans le Hall 7, Stand 7.B.81 et 1Nce dans le Hall 1, Stand 1.E.82.

À propos de 1NCE GmbH : 1NCE est le premier opérateur IoT Tier 1 se positionnant clairement sur le marché de la connectivité à bas débit. L'entreprise propose une connectivité réseau IoT rapide, sécurisée et fiable conçue pour des applications B2B à faible consommation de données. 1NCE aide ses clients à déployer des solutions IoT aussi rapidement et aisément que possible, grâce à la première structure de prix fixe au monde.

À propos d'EMnify GmbH : EMnify est une entreprise SaaS révolutionnant l'Internet des Objets (IoT) cellulaire. Notre service de gestion de connectivité permet aux opérateurs de réseaux mobiles, aux entreprises et aux développeurs du monde entier de connecter leurs « objets ». EMnify est la première entreprise à fournir un coeur de réseau mobile en tant que service hébergé dans le cloud. EMnify offre une connectivité à la fois sécurisée, fiable et évolutive.

www.emnify.fr

