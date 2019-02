LA PREMIÈRE VODKA HYPER-OXYGÉNÉE AU MONDE SE DISTINGUE DÉJÀ





Née de l'ambition de créer une vodka innovante dotée de caractère, d'un design contemporain et d'un style unique, la vodka Dirty Devil se distingue d'abord par l'eau hyper-oxygénée qui entre dans sa composition, proposant un profil aromatique distinctif qui saura conquérir les amateurs de vodka les plus avisés. Pour preuve, la réaction spontanée de la sommelière Natacha Campeau sur sa page Facebook : « Tout simplement une des meilleures vodkas que j'ai goûtées à vie! ». La vodka Dirty Devil vient d'ailleurs tout juste de remporter la double médaille d'or au CWSA 2019 (China Wine & Spirits Awards).

Il s'agit d'une vodka ultra haut de gamme conçue et élaborée à Morin-Heights par Spiritueux St-Lucifer à partir de grains de maïs canadien à 100 % et d'une eau hyper-oxygénée ? un procédé exclusif breveté qui confère au spiritueux une pureté, une rondeur et un goût d'une extraordinaire fraîcheur, qu'aucune sensation de brûlure ne sabote. Il ne faut pas pour autant s'y méprendre : si on pourrait penser que cet apport d'oxygène favorise des lendemains moins vilains, la vodka Dirty Devil titre un impressionnant 42 % alc./vol.

Méticuleusement distillée cinq fois et filtrée trois fois, la vodka Dirty Devil est d'une limpidité cristalline et d'une étonnante finesse. S'ouvrant sur une chaleureuse pointe d'épices qui titille le bout de la langue avant de s'épanouir généreusement en bouche avec une remarquable subtilité, cette vodka présente une vivacité équilibrée par une texture soyeuse particulièrement douce. La finale est ample et d'une belle longueur. Grâce à sa finesse, la vodka Dirty Devil est excellente nature ou sur glace, mais se prête aussi bien aux cocktails.

Officiellement dévoilée à Montréal hier soir, lors d'un cocktail de lancement au restaurant la Queue de cheval, la vodka Dirty Devil est la création du fondateur et diable en chef, François Tremblay. « Je pense que dans la vie, il faut oser et suivre ses rêves. J'espère que mon enthousiasme sera partagé par les amateurs de vodka en quête de nouvelles découvertes et d'expériences gratifiantes. » affirme-t-il, fier de son produit.

Disponible dès maintenant dans les SAQ partout au Québec, la vodka Dirty Devil se détaille 48 $/format de 750 ml.

Pour plus d'information, n'hésitez pas à visiter dirtydevilvodka.com ou la page Facebook de Dirty Devil Vodka.

Notes de dégustation de la toute nouvelle vodka québécoise Dirty Devil

Robe : Limpidité cristalline

Nez : Vif et frais

Bouche : Soyeuse, généreuse, d'une douceur suave relevée d'une chaleureuse pointe épicée qui évolue tout en rondeur et en finesse. Évoquant à la fois la pureté mordante d'un hiver québécois et un agréable répit.

Finale : Ample et longue à souhait

42 % alc./vol - 67,2 calories par 1 oz ? sans gluten

Code de produit SAQ : 13890217

