Les vétérans et les familles des militaires disparus demandent au gouvernement du Canada d'appuyer davantage la campagne Des arbres pour l'Autoroute des héros.

OTTAWA, le 21 févr. 2019 /CNW/ - Les représentants et les sympathisants de la campagne Des arbres pour l'Autoroute des héros demandent une aide supplémentaire au gouvernement du Canada. Deux millions d'arbres seront plantés entre Trenton et Toronto, soit un pour chaque Canadien ou Canadienne ayant servi en période de conflit. Symbolisant les membres des Forces armées canadiennes disparus, 117 000 d'entre eux se dresseront en bordure ou à proximité de l'autoroute 401, aussi appelée l'Autoroute des héros. L'aide accrue du gouvernement du Canada permettrait de disposer d'ici 2020 du financement nécessaire pour terminer la plantation avec succès en 2022. Sans cet appui, cet hommage vivant pourrait ne pas être offert à nos héros.

« Nos soldats ont sauvegardé notre liberté, l'oxygène de la démocratie », a affirmé Mark Cullen, président et cofondateur de Un arbre pour l'Autoroute des héros. « Ils se sont battus pour protéger notre pays et nous devons les honorer en investissant dans le sol qu'ils ont défendu. »

Vétéran d'Afghanistan, le caporal Nick Kerr a raconté son expérience, la perte d'amis proches durant le combat et la façon dont la campagne Un arbre pour l'Autoroute des héros l'a aidé à soigner les blessures invisibles qui l'affligent depuis son retour des champs de bataille.

« Je suis touché à l'idée que l'un de ces arbres me représentera », a déclaré le caporal Kerr. « Je préfère voir une armée d'arbres plutôt qu'un régiment de cénotaphes. En participant activement à ce projet d'envergure, je pense aux huit compagnons que j'ai perdus là-bas et dont j'ai transporté les cercueils. Quand je mets un arbre en terre, je leur dis : " Celui-ci est pour toi, mon frère " ».

Carol Collier, Mère de la Croix d'argent dont le fils, le sapeur Brian Collier, est décédé en Afghanistan en 2010, s'est également exprimée avec émotion sur l'importance de cette campagne et sur ce qu'elle signifie pour la communauté militaire.

« En tant que Mère de la Croix d'argent, je veux qu'on se rappelle le sacrifice de Brian. Qu'on se rappelle son nom. Qu'on se rappelle qu'il a vécu », a dit Mme Collier. « Ceci n'est pas seulement pour Brian, mais aussi pour les 157 autres camarades tombés en Afghanistan qu'on a ramenés, en passant sur l'Autoroute des héros, dans leur patrie. La feuille d'érable de notre drapeau nous symbolise. Nos arbres préservent nos terres, nos lacs, nos rivières et nos montagnes. Tant de merveilles que nos soldats portent toujours dans leurs coeurs. Nous devons rendre cet hommage à nos militaires et à leurs familles pour perpétuer leur mémoire et éclairer notre avenir. »

À propos de la campagne Des arbres pour l'Autoroute des héros

Un arbre peut-il être plus qu'un arbre ? Oui, lorsqu'il célèbre la mémoire d'un héros canadien tombé au combat. Nous planterons 2 000 000 arbres entre Trenton et Toronto, soit un pour chaque membre des Forces armées canadiennes ayant servi en période de conflit, dont un pour chacun des 117 000 qui ont fait pour nous le sacrifice de leur vie. Cet hommage vivant évoquera l'apport de ces valeureux militaires à notre pays et rappellera aux gens qui emprunteront l'autoroute la reconnaissance que nous leur devons. De plus, il s'avérera naturellement bénéfique pour l'environnement, aujourd'hui et demain.

