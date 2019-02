Le gouvernement du Canada attribue un contrat pour la réalisation de travaux d'assainissement sur la route de l'Alaska





Construire des infrastructures publiques modernes et fiables et créer des emplois locaux

FORT NELSON, BC, le 21 févr. 2019 /CNW/ - Services publics et Approvisionnement Canada s'est engagé à maintenir l'intégrité de ses infrastructures afin d'assurer la sécurité de la population canadienne.

Aujourd'hui, l'honorable Carla Qualtrough, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement et de l'Accessibilité, a annoncé qu'un contrat pour la réalisation de travaux d'assainissement dans le secteur du ruisseau Peterson de la route de l'Alaska, en Colombie-Britannique, était attribué à Industra-Liard Construction Ltd., de Surrey, en Colombie-Britannique, à la suite d'un processus d'appel d'offres ouvert, équitable et transparent. En vertu du contrat, Industra-Liard Construction Ltd. sera appelé à nettoyer un tronçon abandonné de l'ancien tracé de la route, ainsi qu'à enlever des infrastructures non fonctionnelles, comme des ponceaux, des panneaux routiers, des garde-fous et des ponts, qui ne sont plus sécuritaires pour le public et qui bloquent le passage des poissons dans un ruisseau à proximité. Le projet mettra à contribution la main-d'oeuvre locale et des entreprises autochtones, car il s'inscrit dans un marché réservé aux entreprises autochtones, dans le cadre de la Stratégie d'approvisionnement auprès des entreprises autochtones.

Citations

« Avec ce projet, notre gouvernement fait de la route de l'Alaska une voie plus sûre pour la population, et ce, tout en protégeant l'environnement. Ce contrat démontre notre volonté de collaborer avec les collectivités afin de créer des emplois et de renforcer l'économie locale. »

L'honorable Carla Qualtrough

Ministre des Services publics et de l'Approvisionnement et de l'Accessibilité

Les faits en bref





La route de l' Alaska , qui s'étend sur 2 450 kilomètres, traverse le nord de la Colombie-Britannique et le sud du Yukon jusqu'à l' Alaska .

, qui s'étend sur 2 450 kilomètres, traverse le nord de la Colombie-Britannique et le sud du jusqu'à l' . Le contrat, dont la valeur s'élève à 2,27 millions de dollars (taxes applicables en sus), est l'aboutissement d'un processus d'appel d'offres concurrentiel lancé en décembre 2018. Il prévoit l'enlèvement de 5 ponts et de plus de 20 ponceaux, la stabilisation de la route, ainsi que des travaux visant à améliorer le drainage au ruisseau Peterson. Ces travaux visent à prévenir les dangers potentiels pour la sécurité et l'environnement.

Les travaux commenceront cet hiver. Ils doivent prendre fin au printemps 2019.

Liens connexes

Avis d'adjudication de contrat concernant le projet du ruisseau Peterson

Page Web sur l'entretien de la route de l'Alaska

Répertoire des biens immobiliers fédéraux : route de l'Alaska

Suivez-nous sur Twitter

Suivez-nous sur Facebook

SOURCE Services publics et Approvisionnement Canada

Communiqué envoyé le 21 février 2019 à 10:11 et diffusé par :