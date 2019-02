Ouverture du 2e Forum des communautés forestières - La forêt québécoise, un outil efficace de lutte aux changements climatiques





QUÉBEC, le 21 févr. 2019 /CNW Telbec/ - Le Regroupement des communautés forestières de la Fédération québécoise des municipalités (FQM) tient aujourd'hui son 2e Forum des communautés forestières sous le thème La forêt à l'heure des changements climatiques. Les représentants des municipalités et du monde forestier dresseront un portrait de la situation actuelle et se pencheront sur l'utilisation du Fonds vert pour augmenter notre capacité forestière pour ainsi lutter contre les changements climatiques.

«?Tous les rapports scientifiques prévoient que les impacts environnementaux dus aux changements climatiques seront majeurs. On le voit dans le Québec maritime où les tempêtes ont gagné en vigueur et sont de plus en plus nombreuses. Nous avons la chance d'avoir au Québec une ressource stratégique qui permet de séquestrer le carbone tout en favorisant le développement économique de nos régions. Gouvernements, municipalités et partenaires économiques, nous devons miser sur notre forêt pour faire face aux défis que nous devons relever?», a déclaré M. Yvon Soucy, président du Regroupement des communautés forestières, 1er vice-président de la FQM et préfet de la MRC de Kamouraska.

Des guides pour encourager l'utilisation du bois

Le Forum des communautés forestières sera aussi l'occasion du lancement de deux guides publiés en collaboration avec le Conseil de l'industrie forestière du Québec (CIFQ), le Centre d'expertise sur la construction commerciale en bois (Cecobois) et le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP).

Ainsi, à titre de porte-parole des communautés forestières, la FQM s'est associée à la publication de deux guides techniques et d'un logiciel pour aider les municipalités à accroître l'utilisation du bois dans la construction de bâtiments, de la biomasse résiduelle dans la production d'énergie et pour qu'elles puissent mesurer leur impact dans la séquestration du carbone.

Le premier guide, produit par le CIFQ, vise à informer sur les multiples réalités de la forêt, des défis de l'industrie et du rôle des municipalités. Le second, publié par Cecobois, a pour but de démystifier les possibilités, les bénéfices et les bonnes pratiques d'utilisation du bois dans les constructions, en plus de mettre en lumière des projets réalisés par des municipalités québécoises.

«?Pour participer véritablement à la lutte aux changements climatiques, les municipalités comme les partenaires économiques doivent se doter de guides et d'outils qui vont leur permettre de travailler efficacement. Que ce soit l'utilisation du bois dans la construction de bâtiments ou l'utilisation de la biomasse résiduelle pour la production d'énergie, diverses approches innovantes sont à la disposition des communautés forestières pour valoriser les produits forestiers et soutenir ce secteur économique vital pour nos régions?», a ajouté M. Soucy.

Le gouvernement du Québec doit s'engager

La journée se terminera avec la signature par les participants de la Déclaration verte. Les signataires demandent au gouvernement de reconnaître la forêt comme étant un atout stratégique dans la lutte aux changements climatiques et, conséquemment, de mettre en place une stratégie efficace pour augmenter la possibilité forestière du Québec, afin de maximiser la captation de carbone.

«?Il est primordial que le gouvernement utilise la forêt comme un élément majeur de sa stratégie de lutte contre les changements climatiques. Il doit utiliser les ressources financières et réglementaires dont il dispose pour relever ce défi. D'ailleurs, nous nous sommes dotés collectivement d'un outil majeur pour le relever : le Fonds vert. Utilisons-le le plus efficacement possible?», a conclu le président du Regroupement.

