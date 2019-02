Le gouvernement du Canada finance un projet novateur pour aider plus de femmes à réussir dans les métiers spécialisés





750 apprenties de la Nouvelle-Écosse, du Manitoba et de la Saskatchewan profiteront de ce soutien

WINNIPEG, le 21 févr. 2019 /CNW/ - Donner à chaque Canadien une chance équitable de réussir signifie l'aider à acquérir les compétences et la formation dont il a besoin pour réussir dans une économie en évolution. Les métiers spécialisés sont de bons emplois bien rémunérés de la classe moyenne, et le gouvernement du Canada appuie des groupes clés, dont les femmes, les Autochtones, les nouveaux arrivants et les personnes handicapées, pour qu'ils oeuvrent dans des métiers en finançant des projets dirigés par des syndicats et d'autres organisations.

Aujourd'hui, la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et du Travail, l'honorable Patty Hajdu, a annoncé que le gouvernement du Canada versera 3 141 000 $ aux Syndicats des métiers de la construction du Canada (SMCC) pour leur projet de modèle novateur pour améliorer l'admission, l'avancement et les résultats en matière d'emploi des apprenties.

Ce projet appuiera le Programme des femmes dans les métiers des SMCC, qui élimine les obstacles pour les femmes dans les métiers de la construction. Sur une période de 42 mois, jusqu'à 750 apprenties, dont une centaine de femmes autochtones de la Nouvelle-Écosse, du Manitoba et de la Saskatchewan, bénéficieront de services de carrière, d'aide à l'emploi et d'occasions de réseautage pour achever leur formation et obtenir leur certificat Sceau rouge afin de pouvoir travailler partout au Canada.

Le gouvernement investit 25 millions de dollars par année dans le Programme pour la formation et l'innovation en milieu syndical afin d'appuyer la formation des apprentis, l'innovation et l'amélioration des partenariats dans les métiers désignés Sceau rouge partout au Canada. Cet investissement signifie qu'un plus grand nombre d'apprentis pourront perfectionner leurs compétences, terminer leur formation et trouver de bons emplois bien rémunérés.

Alors que l'économie canadienne continue de croître et de créer de bons emplois bien rémunérés, le gouvernement est déterminé à faire en sorte que tous les Canadiens en profitent.

Citations

« La mise en place d'une main-d'oeuvre diversifiée et inclusive n'est pas seulement la bonne chose à faire, il s'agit également de la chose la plus judicieuse à faire pour l'avenir du Canada. Une classe moyenne forte dépend d'un marché du travail où toutes les personnes, peu importe leur sexe, ont une chance réelle et équitable de réussir. Notre partenariat avec les SMCC signifie qu'un plus grand nombre de femmes obtiendront des emplois de bonne qualité dans les métiers. »

- L'honorable Patty Hajdu, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et du Travail

« Les Syndicats des métiers de la construction du Canada sont très fiers de collaborer avec le gouvernement fédéral pour lancer un programme qui augmentera le nombre de femmes qui termineront avec succès leur apprentissage et qui entreprendront une carrière stimulante et enrichissante dans des métiers spécialisés. Dans le cadre de leur programme de développement de la main-d'oeuvre Bâtir ensemble, les SMCC s'emploient à recruter et à maintenir en poste des femmes et d'autres groupes sous-représentés, et le programme élargira la portée de cet important travail. »

- Robert Blakely, officier d'opération du Canada, Syndicats des métiers de la construction du Canada

Les faits en bref

Le projet est financé dans le cadre du volet 2 (Innovation dans la formation en apprentissage) du Programme pour la formation et l'innovation en milieu syndical.

Les SMCC travailleront en partenariat avec l'Office to Advance Women Apprentices et la Société de recherche sociale appliquée afin d'aider à trouver des possibilités d'emploi pour les apprenties qui leur permettront de devenir compagnes.

Les partenaires et les intervenants du projet, y compris les employeurs, les syndicats et les fournisseurs de formation, s'efforceront d'améliorer la participation des femmes et ils bénéficieront d'une formation sur la diversité, la discrimination et le harcèlement.

Liens connexes

Programme pour la formation et l'innovation en milieu syndical

Soutien fourni aux apprentis

Suivez-nous sur Twitter

Document d'information

Programme pour la formation et l'innovation en milieu syndical

Le Programme pour la formation et l'innovation en milieu syndical, annoncé dans le budget de 2016, est axé sur les métiers désignés Sceau rouge et crée des partenariats diversifiés avec de nombreux intervenants. Le programme vise à :

aider à améliorer la qualité de la formation grâce à des investissements dans l'équipement;

soutenir des approches novatrices et des partenariats avec d'autres intervenants;

réduire les obstacles qui empêchent les Canadiens, notamment les groupes clés comme les femmes et les Autochtones, de faire carrière et de réussir dans les métiers spécialisés.

Le programme comporte deux volets et est ouvert à tous les syndicats, y compris ceux qui n'offrent pas de formation considérée par les provinces et les territoires comme une formation technique d'apprenti et ceux qui ne gèrent pas de centre de formation.

Le premier volet aide les syndicats à acheter de nouveaux équipements de formation modernes. En raison de l'évolution constante de la technologie, les fournisseurs de formation doivent faire en sorte que les travailleurs acquièrent les compétences requises sur leur lieu de travail.

Le second volet soutient principalement des approches novatrices visant à éliminer les obstacles qui nuisent à l'atteinte des résultats en matière d'apprentissage, y compris ceux qui empêchent certains groupes clés comme les femmes et les Autochtones de faire carrière et de réussir dans les métiers. Ce volet est ouvert à divers intervenants et partenaires, mais les syndicats doivent y participer, soit en tant que responsable, soit en tant que partenaire de projets.

Soutien du gouvernement du Canada pour les apprentis

Un financement pouvant atteindre 28 000 $ sous forme de subventions et de prêts aux apprentis est offert aux Canadiens qui tentent de terminer leur formation d'apprenti.

Afin d'appuyer davantage les principaux groupes confrontés à des obstacles pour qu'ils réussissent dans les métiers spécialisés, le gouvernement du Canada a récemment lancé la Subvention incitative aux apprentis pour les femmes. Cette nouvelle subvention offre 3 000 $ par année ou niveau, à concurrence de 6 000 $, aux apprentis inscrits admissibles qui ont terminé avec succès leur première ou deuxième année ou le premier ou deuxième niveau d'un programme d'apprentissage dans un métier désigné Sceau rouge.

a récemment lancé la Subvention incitative aux apprentis pour les femmes. Cette nouvelle subvention offre 3 000 $ par année ou niveau, à concurrence de 6 000 $, aux apprentis inscrits admissibles qui ont terminé avec succès leur première ou deuxième année ou le premier ou deuxième niveau d'un programme d'apprentissage dans un métier désigné Sceau rouge. Cette subvention, combinée à la Subvention à l'achèvement de la formation d'apprenti actuelle d'une valeur de 2 000 $, leur permettra de recevoir un soutien combiné de 8 000 $ au cours de leur formation dans un métier spécialisé. Les apprentis admissibles peuvent présenter une demande au canada.ca/subventions-aux-apprentis.

Outre la Subvention incitative aux apprentis pour les femmes, le gouvernement a annoncé dans le budget de 2018 deux autres initiatives pour aider les apprentis à réussir :

le Programme de préparation à la formation d'apprenti , qui prévoit 46 millions de dollars sur 5 ans à compter de 2018- 2019, et 10 millions de dollars par année par la suite, pour encourager les groupes qui font face à des obstacles à explorer les métiers, à obtenir une expérience de travail, à prendre des décisions éclairées en matière de choix de carrière et à perfectionner les compétences dont ils ont besoin pour exercer les métiers;

, qui prévoit 46 millions de dollars sur 5 ans à compter de 2018- 10 millions de dollars par année par la suite, pour encourager les groupes qui font face à des obstacles à explorer les métiers, à obtenir une expérience de travail, à prendre des décisions éclairées en matière de choix de carrière et à perfectionner les compétences dont ils ont besoin pour exercer les métiers;

le Fonds pour les femmes en construction, qui prévoit 10 millions de dollars sur 3 ans à compter de 2018-2019 en faveur de projets qui s'appuient sur des modèles existants qui se sont avérés efficaces pour attirer les femmes vers des métiers, comme le mentorat, l'encadrement et les mesures de soutien adaptées.

SOURCE Emploi et Développement social Canada

Communiqué envoyé le 21 février 2019 à 10:00 et diffusé par :