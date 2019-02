Travailleur de la Ferme Donold Lapointe et fils inc. coincé mortellement par une barrière mécanique : la CNESST dévoile les conclusions de son enquête





SHERBROOKE, QC, le 21 févr. 2019 /CNW Telbec/ - La CNESST rend aujourd'hui publiques les conclusions de son enquête sur l'accident du travail survenu le 18 août 2018 et ayant coûté la vie à M. Benchen Adonias Bala L?pez, un jeune travailleur guatémaltèque pour la Ferme Donold Lapointe et fils inc., à Lambton.

Chronologie de l'accident

Le matin de l'accident, M. Bala L?pez s'affairait, avec un collègue, à la traite des vaches. Il terminait la traite du deuxième groupe de vaches alors que son collègue préparait le troisième groupe dans un autre secteur du bâtiment. Constatant que M. Bala L?pez mettait plus de temps qu'à l'habitude pour revenir l'aider, son collègue est retourné à l'aire d'attente des vaches. Il y a trouvé M. Bala L?pez, coincé au niveau du cou, entre le poteau de la barrière mécanique servant à pousser les vaches vers la salle de traite et le poteau de la structure de l'aire d'attente. Il a actionné la barrière pour dégager son collègue, alors inconscient. Des manoeuvres de réanimation ont été entreprises et les secours ont été appelés sur les lieux. M. Bala L?pez a été transporté au centre hospitalier, où son décès a été confirmé le jour suivant.

Causes de l'accident

L'enquête a permis à la CNESST de retenir deux causes pour expliquer l'accident :

La conception de l'aménagement de l'aire d'attente des vaches a fait en sorte que des zones de coincement, accessibles aux travailleurs, se créaient lors du déplacement de la barrière mécanique;

Le travailleur circulait dans l'aire d'attente des vaches alors que la barrière mécanique était en mouvement.

À la suite de l'accident, la CNESST a interdit l'utilisation de la barrière mécanique servant à pousser les vaches. Son utilisation a pu reprendre après que des modifications permettant d'éliminer les zones de coincement à l'entrée et à la sortie de l'aire d'attente des vaches ont été apportées par l'employeur. De plus, des démarches sont en cours auprès du fabricant de la barrière mécanique et de l'installateur pour éliminer les zones de coincement lors d'installations futures.

Comment éviter un tel accident

Pour prévenir les accidents liés à l'accès aux pièces en mouvement, des solutions existent, notamment celles-ci :

L'employeur doit s'assurer d'identifier les zones de coincements pouvant représenter un danger pour ses travailleurs et mettre en place les mesures nécessaires, comme par exemple des protecteurs fixes, destinés à rendre ces zones incessibles;

Les fournisseurs doivent s'assurer que les machines et équipements qu'ils vendent, installent et entretiennent sont sécuritaires, notamment par la mise en place de moyens rendant impossible l'accès aux zones dangereuses.

Par la loi, l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité et l'intégrité physique de ses travailleurs. Il a également l'obligation de s'assurer que l'organisation du travail ainsi que les équipements, les méthodes et les techniques pour l'accomplir sont sécuritaires.

Les travailleurs doivent faire équipe avec l'employeur pour repérer les dangers et mettre en place les moyens pour les éliminer ou les contrôler.

Suivis de l'enquête

La CNESST transmettra les conclusions de son enquête à l'Union des producteurs agricoles ainsi qu'à l'organisation Les producteurs de lait du Québec afin que leurs membres en soient informés;

Le rapport d'enquête sera diffusé dans les établissements de formation offrant le programme d'études Production animale pour sensibiliser les futurs travailleurs et travailleuses.

Liens utiles

Rapport d'enquête : http://www.centredoc.cnesst.gouv.qc.ca/pdf/Enquete/ed004211.pdf

Photo (libre de droits) | Source : CNESST : https://bit.ly/2VaJrT7

Animation (libre de droits) : http://www.centredoc.cnesst.gouv.qc.ca/pdf/Enquete/ad004211.mp4

Pour plus d'information sur la santé et la sécurité dans le secteur de l'agriculture : cnesst.gouv.qc.ca/agriculture.

