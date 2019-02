Avis aux médias - Réunion des membres du conseil d'administration de l'UMQ à Lévis





MONTRÉAL, le 21 févr. 2019 /CNW Telbec/ - Les membres du conseil d'administration de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) se réuniront le 22 février à Lévis, afin de faire le point sur différents dossiers prioritaires pour les gouvernements de proximité, dont le lancement imminent des négociations d'une nouvelle entente Québec-municipalités incluant le transfert d'un point de la taxe de vente du Québec (TVQ).

L'UMQ profitera également de cette rencontre pour donner officiellement le coup d'envoi aux célébrations qui marqueront, le 15 décembre 2019, son centième anniversaire de fondation, et dévoilera la signature visuelle créée pour l'occasion.

Le président de l'UMQ et maire de Drummondville, monsieur Alexandre Cusson, participera à un point de presse après la réunion, en compagnie de madame Suzanne Roy, présidente ex-officio et présidente de la Commission des Assises 2019 de l'UMQ et mairesse de Sainte-Julie, et de membres du conseil d'administration de l'Union.

Quoi : Point de presse en marge de la réunion du conseil d'administration de l'UMQ



Date : Vendredi 22 février 2019



Heure : 12 h 30



Lieu : Foyer près de la salle Coopération

Centre de congrès et d'expositions de Lévis

5750, rue J.-B. Michaud

Lévis

La voix des gouvernements de proximité

Depuis maintenant 100 ans, l'UMQ rassemble les gouvernements de proximité de toutes les régions du Québec. Sa mission est d'exercer un leadership fort pour des gouvernements de proximité autonomes et efficaces. Elle mobilise l'expertise municipale, accompagne ses membres dans l'exercice de leurs compétences et valorise la démocratie municipale. Ses membres, qui représentent plus de 85 % de la population et du territoire du Québec, sont regroupés en caucus d'affinité : municipalités locales, municipalités de centralité, cités régionales, grandes villes et municipalités de la Métropole.

