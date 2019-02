Canada Jetlines nommée à la liste des sociétés Palmarès Croissance 50(MC) du TSX de 2019





VANCOUVER, Colombie-Britannique, 21 févr. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Canada Jetlines Ltd. (JET: TSX-V) (la « Socie?te? » ou « Jetlines ») est heureuse d'annoncer aujourd'hui qu'elle a été sélectionnée pour faire partie du Palmarès Croissance 50MC du TSX de 2019 ? le classement annuel par la Bourse de croissance TSX des 50 plus importantes sociétés publiques en croissance au Canada.

Le Palmarès Croissance 50MC est un classement des dix principales entreprises inscrites à la Bourse de croissance TSX dans chacun des cinq principaux secteurs d'activité : mines, énergie et services énergétiques, technologies propres et énergies renouvelables, industries diversifiées et technologie. Les entreprises sont ordonnées selon une formule de classement donnant une pondération égale à la croissance de la capitalisation boursière, le volume de négociation et l'appréciation du cours du titre de l'action. Toutes les données étaient en date du 31 décembre 2018.

Jetlines a été classée huitième parmi les entreprises gagnantes à se qualifier dans le secteur des industries diversifiées.

Le président exécutif, Mark Morabito, a commenté : « Nous sommes honorés d'être reconnus et nommés au Palmarès Croissance 50MC. Je tiens à remercier tous les membres de l'équipe de Jetlines pour leur dévouement et leurs efforts inlassables alors nous déployons nos opérations, et que préparons le lancement de notre compagnie aérienne à très bas coût pour cette année. Je suis impatient de tirer parti de nos récents succès et d'ajouter de la valeur actionnariale, en même temps que la Société continue de croître. »

La Bourse de croissance TSX a créé un profil vidéo sur Jetlines ainsi que les autres lauréats 2019 du Palmarès Croissance 50MC disponible sur le site http://www.tmx.com/venture50

À propos de Canada Jetlines Ltée.

Canada Jetlines est en voie de devenir la premie?re ve?ritable compagnie ae?rienne a? tre?s bas prix du Canada (transporteur a? tre?s bas prix), et l'entreprise envisage d'exploiter des vols a? l'e?chelle du Canada et de fournir un service ininterrompu du Canada vers les E?tats-Unis, le Mexique et les Carai?bes. La socie?te? pre?voit commencer a? exploiter la flotte d'Airbus A320, l'ae?ronef le plus utilise? par les transporteurs a? tre?s bas prix dans le monde. Le conseil et l'e?quipe de direction de Jetlines posse?dent une expe?rience et une expertise approfondies dans les domaines des compagnies ae?riennes a? bas prix, des jeunes entreprises et des marche?s financiers. Le gouvernement du Canada a accorde?? une exemption sans pre?ce?dent a? l'entreprise, ce qui lui permettra de proposer des services de transport ae?rien locaux tout en e?tant de?tenue par des actionnaires e?trangers jusqu'a? concurrence de 49 %.

Pour en apprendre davantage sur Jetlines, veuillez visiter notre site internet au fr.jetlines.ca .

AU NOM DU CONSEIL



"Mark J. Morabito"

Président éxécutif

Canada Jetlines fait partie du groupe d'entreprises King & Bay. King & Bay est une banque d'investissement axe?e sur l'identification, le financement, le de?veloppement et le soutien d'occasions de croissance dans les secteurs des ressources, de l'aviation et de la technologie.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez vous adresser a? :

Sans-frais : 1-833-226-5387

Courriel : relations.investisseurs@jetlines.ca



Mise en garde concernant l'information prospective



Le pre?sent communique? de presse contient de l'« information prospective » lie?e a? des e?ve?nements ou a? des de?veloppements pre?vus, et pouvant se produire dans le futur. L'information prospective figurant dans le pre?sent communique? de presse inclut, sans toutefois s'y limiter, des de?clarations concernant les itine?raires que Jetlines a l'intention de desservir, a? la capacite? a? offrir des tarifs ae?riens a? tre?s bas prix et au succe?s des activite?s d'exploitation futures pre?vues de la Socie?te?.



Dans certains cas, l'information prospective peut e?tre reconnue par l'utilisation de certains termes ou de certaines expressions comme « planifie », « compte », « budget », « programme? », « estime », « pre?voit », « a l'intention de », « anticipe » ou d'une variation de tels termes ou de telles expressions qui e?noncent que des actions, des e?ve?nements ou des re?sultats peuvent ou pourraient e?tre pris, se produire ou e?tre obtenus, respectivement, de manie?re a? de?noter des re?sultats a? venir, ou d'autres attentes, certitudes, plans, objectifs, suppositions, intentions ou e?nonce?s a? propos d'e?ve?nements ou d'un rendement a? venir. L'information prospective figurant dans le communique? de presse est fonde?e sur certains facteurs et hypothe?ses touchant, notamment, l'obtention de financement pour de?marrer des activite?s d'exploitation de compagnie ae?rienne, l'exactitude, la fiabilite? et le succe?s du mode?le d'affaires de Jetlines; la re?ception en temps opportun des approbations gouvernementales; le lancement en temps opportun des activite?s de Jetlines et la re?ussite des activite?s en question; les contextes le?gislatifs et re?glementaires des territoires ou? Jetlines me?nera ses affaires ou ses activite?s; l'incidence de la concurrence et la re?action de la concurrence a? la strate?gie d'affaires de Jetlines; de me?me que la disponibilite? des ae?ronefs. Bien que l'entreprise conside?re ces hypothe?ses comme e?tant raisonnables en se fondant sur les renseignements mis a? sa disposition, ces hypothe?ses pourraient e?tre errone?es.



L'information prospective comprend des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les re?sultats, le rendement ou les accomplissements actuels de l'entreprise diffe?rent largement des re?sultats, du rendement ou des accomplissements exprime?s ou sous-entendus dans l'information prospective. Ces facteurs sont, entre autres, des risques lie?s a? la capacite? a? obtenir un financement a? des conditions acceptables, l'incidence de la conjoncture ge?ne?rale, les changements de conditions dans le secteur des compagnies ae?riennes nationales et internationales, la volatilite? des prix du carburant, les augmentations des cou?ts d'exploitation, le terrorisme, les pande?mies, les catastrophes naturelles, les fluctuations mone?taires, les taux d'inte?re?t, les risques inhe?rents au secteur des compagnies ae?riennes, la capacite? de la direction a? mettre en oeuvre la strate?gie d'exploitation de Jetlines, la capacite? d'attirer des cadres et du personnel qualifie?s, les conflits lie?s au travail, les risques lie?s a? la re?glementation, dont les risques lie?s a? l'acquisition des licences et des permis ne?cessaires, les risques lie?s a? l'acce?le?ration des paiements en vertu de l'accord conclu avec Boeing pour l'acquisition de l'ae?ronef 737-Max, de me?me que les risques financiers additionnels de?finis dans la section sur les facteurs de risque des rapports et des de?po?ts de la Socie?te? pre?sente?s aux organismes canadiens de re?glementation de valeurs mobilie?res concerne?s.



Bien que l'entreprise ait tente? de cibler les facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les actions, les e?ve?nements ou les re?sultats actuels diffe?rent de manie?re importante de ceux de?crits dans l'information prospective, il pourrait y avoir d'autres facteurs pouvant faire en sorte que les actions, les e?ve?nements ou les re?sultats ne soient pas tels qu'ils ont e?te? pre?vus ou estime?s. Par conse?quent, les lecteurs ne devraient pas se fonder indu?ment sur cette information prospective. L'information prospective est valable en date du pre?sent communique? de presse. Sauf dans les cas pre?vus par les organismes de re?glementation des valeurs mobilie?res concerne?s, l'entreprise n'a aucune obligation de mettre a? jour publiquement ni de re?viser toute information prospective, de quelque nature que ce soit.



Ni la Bourse de croissance TSX ni l'organisme de re?glementation affilie? (au sens de la de?finition de ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'attestent la pertinence ou la pre?cision du pre?sent communique? ni n'acceptent la responsabilite? quant a? la pertinence et la pre?cision de celui-ci.

