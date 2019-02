Un investissement permettra de réduire la congestion et d'améliorer la sécurité routière à Halifax





BURNSIDE, NS, le 21 févr. 2019 /CNW/ - La congestion routière est un défi quotidien surtout aux heures de pointe pour ceux qui circulent à Burnside, en Nouvelle-Écosse. Pour améliorer la circulation et réduire la congestion, le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui un investissement pouvant atteindre 86,5 millions de dollars pour construire le raccordement Sackville-Bedford-Burnside.

Le raccordement Sackville-Bedford-Burnside permettra de prolonger la route 107, de construire une voie de contournement à grande vitesse et de relier les routes 101, 102 et 118. Pendant la phase de construction, le projet créera 150 bons emplois pour la classe moyenne de la région.

Le projet sera complété d'ici septembre 2023. Le nouveau raccordement fournira un lien important entre Bedford et Burnside, en plus d'aider les gens du Grand Halifax à se déplacer plus facilement et en toute sécurité.

Citations

« Les embouteillages sont une source de frustration au quotidien pour les gens de Burnside et Bedford. Le raccordement Sackville-Bedford-Burnside aidera à raccourcir leurs trajets et à les rendre plus sécuritaires. Notre gouvernement continuera d'effectuer des investissements sans précédent pour faire croître les économies locales et répondre aux besoins particuliers des communautés. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

« La nouvelle route de raccordement Sackville-Bedford-Burnside reliera plus directement le parc industriel Burnside et les localités environnantes à notre réseau principal d'autoroutes, y compris les autoroutes 102, 107 et 118. Ce nouvel axe routier contribuera à la sécurité, réduira le temps nécessaire aux déplacements et améliorera l'efficacité de la circulation des gens et des marchandises sur le réseau routier provincial. Nous sommes fiers de travailler en étroite collaboration avec nos partenaires fédéraux pour investir dans des grands projets d'infrastructure qui contribueront à la croissance à long terme, à la création de bons emplois et au développement de notre économie et de nos communautés pour l'avenir. »

-- L'honorable Lloyd Hines, ministre des Transports et du Renouvellement de l'infrastructure de la Nouvelle-Écosse

Faits saillants

En 2016, le gouvernement du Canada a lancé le plan d'infrastructure le plus important de l'histoire du Canada . Depuis, il a financé des centaines de projets d'infrastructure visant à élargir nos autoroutes, à construire de nouvelles routes et à aider les conducteurs à travers le pays à se déplacer plus facilement et en toute sécurité.

a lancé le plan d'infrastructure le plus important de l'histoire du . Depuis, il a financé des centaines de projets d'infrastructure visant à élargir nos autoroutes, à construire de nouvelles routes et à aider les conducteurs à travers le pays à se déplacer plus facilement et en toute sécurité. Cet investissement est effectué par l'intermédiaire du volet Infrastructures provinciales-territoriales - Projets nationaux et régionaux du Nouveau Fonds Chantiers Canada. En plus du financement octroyé par le gouvernement du Canada , la province de la Nouvelle?Écosse fournira jusqu'à 107 millions de dollars en financement et la municipalité régionale d' Halifax s'occupera du reste.

, la province de la Nouvelle?Écosse fournira jusqu'à 107 millions de dollars en financement et la municipalité régionale d' s'occupera du reste. Le volet Infrastructures provinciales-territoriales du Nouveau Fonds Chantiers Canada prévoit des fonds destinés à appuyer des projets d'infrastructure d'importance nationale et régionale qui favorisent la croissance économique, l'environnement et les communautés.

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets de transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les infrastructures de commerce et de transport et les communautés rurales et nordiques du Canada.

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets de transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les infrastructures de commerce et de transport et les communautés rurales et nordiques du Canada. De cette somme, plus de 10 milliards de dollars servent à soutenir des projets liés au commerce et au transport, dont 5 milliards de dollars disponibles aux fins d'investissement par l'entremise de la Banque de l'infrastructure du Canada.

Dans le cadre d'une entente bilatérale intégrée avec la Nouvelle?Écosse, le gouvernement du Canada apporte un soutien financier de 828,5 millions de dollars à des projets d'infrastructure majeurs mis en oeuvre dans la province.

Liens connexes

