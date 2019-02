La Ville de Montréal dévoile le Programme du Plan de l'Eau et le Programme de réfection et de verdissement des parcs locaux





MONTRÉAL, le 21 févr. 2019 /CNW Telbec/ - La mairesse de Montréal, Mme Valérie Plante, en compagnie de M. Luc Ferrandez, membre du comité exécutif, responsable des grands parcs, des espaces verts et des grands projets, dévoile aujourd'hui le Programme du Plan de l'Eau ainsi que le Programme de réfection et de verdissement des parcs locaux. Avec ces deux programmes, la Ville de Montréal pose un geste fort pour l'amélioration de la qualité de vie des citoyens et la protection de l'environnement.

« La qualité de vie des Montréalaises et des Montréalais est au coeur de nos préoccupations. Nos espaces verts et riverains sont une richesse que nous souhaitons rendre accessibles à tous. Notamment, nous voulons retisser les liens entre la population et les berges de l'île, en augmentant le nombre d'accès publics aux berges du fleuve et de la rivière des Prairies. Avec le Programme du Plan de l'eau, nous nous donnons un moyen concret pour y arriver », a commenté Valérie Plante.

« Les parcs locaux jouent un rôle essentiel dans le bien-être des petits et grands. Nous donnons aujourd'hui aux arrondissements des moyens supplémentaires de les verdir, de les rénover et de les améliorer. Ces investissements pourront être attribués notamment pour la réalisation de travaux d'accessibilité universelle, de chalet de parcs ou pour la réalisation d'aménagements favorisant le plein air. De plus, les arrondissements pourront utiliser ce programme pour faire l'acquisition d'espaces verts à des fins de parcs afin de bonifier l'offre des parcs de quartier », a expliqué Luc Ferrandez.

Programme du Plan de l'Eau

Le Programme Plan de l'eau - Acquisition et aménagement vise à financer des acquisitions en rive et des travaux de réaménagement de berges situées dans les arrondissements et espaces verts riverains. Par la renaturalisation et la stabilisation des berges, le Programme contribuera à la protection des milieux humides dans un contexte de changements climatiques. Il permettra d'accroître la qualité et le nombre d'accès publics aux berges de l'île de Montréal, répondant au souhait exprimé par les Montréalais de se réapproprier leur fleuve, l'eau et les berges. Un montant de 18 M$, réparti sur 3 ans (2019-2021) est prévu pour sa réalisation.

Ce programme confirmera l'importance de l'eau pour la métropole par trois types de projets : l'acquisition de sites en rive à des fins publiques, la renaturalisation ou la stabilisation des berges et l'aménagement de structures donnant un accès public à l'eau (ex. quais, pontons, passerelles). Pour être admissibles, les projets devront démontrer un lien physique avec l'eau, contribuer à la protection des milieux humides et favoriser un meilleur accès aux berges pour la population.

Programme de réfection et de verdissement des parcs locaux

La Ville de Montréal possède plus de 1 300 parcs locaux répartis sur l'ensemble de son territoire. Soucieuse d'améliorer ces espaces verts (sentiers, éclairage, accessibilité universelle, chalets et aménagements favorisant le plein air, etc.), elle met en place le nouveau Programme de réfection et de verdissement des parcs locaux.

Destiné aux 19 arrondissements, ce programme prévoit des investissements de 57 M $ sur 3 ans (2019-2021) afin de rénover, mettre aux normes et remplacer les différents équipements des parcs locaux. Chaque année, les arrondissements devront engager des travaux dans au moins un parc différent sur leur territoire et ils disposeront d'une enveloppe annuelle partagée de 19 M$.

La répartition du financement entre les arrondissements est basée sur une pondération de critères visant une équité selon les besoins de la population. Le ratio de familles, la superficie des parcs locaux en relation avec la densité de la population et la mesure du panier de consommation comme indice de pauvreté sont les critères sur lesquels seront basés les montants alloués à chacun des arrondissements.

