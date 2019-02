Journées de la persévérance scolaire 2019 : une année exceptionnelle pour la mobilisation des élu.e.s municipaux à Montréal





MONTRÉAL, le 21 févr. 2019 /CNW Telbec/ - À l'occasion des Journées de la persévérance scolaire (JPS) qui se sont achevées vendredi dernier, Concertation Montréal (CMTL) est fière de présenter son bilan. Par ses actions, CMTL a, encore une fois cette année, soutenu la mobilisation des élu.e.s municipaux de l'agglomération de Montréal dans la campagne 2019. Ces derniers ont répondu présent.e.s en posant des gestes concrets pour la persévérance scolaire des jeunes Montréalais.e.s.

Les élu.e.s ont été nombreux à aller à la rencontre des jeunes pour souligner leur persévérance, pour leur dire qu'ils croyaient en eux, et ce dans différents lieux : bibliothèques, écoles, organismes jeunesse ou mairies d'arrondissement ou de villes liées.

Leur engagement s'est manifesté par une grande variété de moyens : remise de certificats, invitation à l'hôtel de ville, etc.

À noter que Concertation Montréal (CMTL) est partenaire, pour la quatrième année consécutive, de la campagne montréalaise des Journées de la persévérance scolaire (JPS), coordonnées par Réseau réussite Montréal.

Une année sans précédent pour la participation des élu.e.s !

« CMTL est très heureuse de la campagne de mobilisation 2019. Les élu.e.s de toute l'île ont répondu présent.e.s, se sont impliqué.e.s et ont posé des actions pour les jeunes. Soulignons, par exemple, que 14 résolutions ont été adoptées dans les arrondissements et villes liées de l'agglomération; plus de soixante-dix élu.e.s ont posé des actions concrètes dont la remise des certificats de la persévérance scolaire à des jeunes, des professeurs et même des commerçants !

Nous pouvons incontestablement dire que la mobilisation des élu.e.s cette année est un franc succès! », se félicite M. Richard Deschamps, président de Concertation Montréal et conseiller de ville dans l'arrondissement LaSalle.

Notons qu'avec la création du hashtag #LesÉlusPourLaRéussiteÉducative, chaque action des élu.e.s étaient relayées sur les médias sociaux et le # est devenu un incontournable.

Le comité stratégique Réussite éducative, les élu.e.s s'engagent! est actif toute l'année

Via le comité Réussite éducative, les élu.e.s s'engagent !, CMTL soutient annuellement l'action des élu.e.s municipaux en réussite éducative en proposant des actions concrètes pour faire une différence et en les faisant rayonner au niveau local et à l'échelle de l'agglomération.

À titre d'exemple, l'initiative Une soirée à l'hôtel de ville se déroule mensuellement à l'hôtel de ville de Montréal lors des séances du conseil municipal. Ces événements ont permis à des jeunes de plusieurs arrondissements de rencontrer leurs élu.e.s, de visiter l'hôtel de ville, de rencontrer la présidente du conseil municipal et d'assister à une partie de la période de questions du public. Cette initiative fut un succès en 2018 et se poursuivra en 2019.

Par leur fonction, les élu.e.s possèdent des leviers pour contribuer à l'éducation démocratique et citoyenne des jeunes. Par leurs actions, ils ont le pouvoir d'influencer la vie des citoyen.ne.s et d'encourager les jeunes à persévérer.

À propos de Concertation Montréal (CMTL)

Concertation Montréal (CMTL) a pour mission de développer la région par la concertation. Pour ce faire, CMTL regroupe les leaders socio-économiques et les élus municipaux de l'île de Montréal afin d'initier et de soutenir des initiatives régionales innovantes et structurantes.

L'organisation est financée par l'agglomération de Montréal grâce au Fonds de développement des territoires du ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire.

