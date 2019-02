Concierge Auctions et Nash Luxury vont vendre, sans réserve, la propriété en Floride de 27 millions USD de feu Wayne Huizenga, un homme d'affaires et propriétaire d'équipes de sport professionnel





La propriété de Fort Lauderdale, d'une superficie de plus de 1900 mètres carrés, offre un rare rivage de rivière pouvant accueillir facilement un méga yacht dans la « capitale mondiale de la navigation de plaisance ».

NEW YORK, 21 février 2019 /PRNewswire/ -- La propriété de Fort Lauderdale, d'une superficie de 1919 mètres carrés et appartenant à feu Wayne Huizenga, le fondateur de Waste Management et copropriétaire d'un trio gagnant d'équipes sportives de Floride, notamment les Dolphins, les Panthers et les Marlins, abrite 180 précieux mètres de rivage et offre un aménagement pour un méga yacht de 41 mètres carrés et se vendra aux enchères le mois prochain sur le marché en ligne de Concierge Auctions. Huizenga est la seule personne à avoir fondé trois sociétés du palmarès Fortune 500, parmi lesquelles AutoNation et Blockbuster Video.

Connu sous le nom de Tarpon Pointe, 1575 Ponce De Leon Drive est actuellement coté à 27 millions USD et sera vendu sans réserve en coopération avec Billy Nash de Nash Luxury à The Keyes Company. Les enchères seront ouvertes du 26 au 28 mars.

« M. Huizenga est et sera toujours une véritable légende », a déclaré Nash. « C'est un honneur et un privilège de vendre une propriété aussi sensationnelle au nom de la famille. Cette vente aux enchères fait suite à notre vente réussie sur Key Biscayne, qui a obtenu le prix de vente le plus élevé de la région au cours des quatre dernières années. Je suis convaincu que l'enchère Tarpon Pointe fera de même en attirant les acheteurs mondiaux vers cette opportunité unique. »

Cette propriété privée de style méditerranéen située sur 0,57 hectare offre une vue à 270 degrés sur la rivière et les lignes de toits, un paysage tropical et une piscine au style de station surplombant la New River. Elle comprend un belvédère de trois étages avec une tour horloge et un escalier tournant.

Le complexe de 10 chambres et cinq bâtiments comprend des plafonds cathédrale, des ferronneries et des finitions personnalisées, ainsi que des baies vitrées offrant une vue sur la rivière et la péninsule ; un grand hall avec un lustre en cristal ; une cuisine avec un four à bois pour pizza et une cuisine de traiteur séparée ; un conservatoire en verre d'inspiration française ; une suite des maîtres avec un espace de détente ; un appartement d'invité ; et un ascenseur, une salle de sport, un atelier, une salle de cinéma, une salle de billard, un bureau du personnel et plusieurs salles de sécurité.

Cette annonce fait suite à la récente vente réussie de Playa Vista Isle à Hillsboro Beach, qui a battu le record du monde pour le prix de vente le plus élevé jamais atteint à une vente aux enchères aux États-Unis.

