Forum consacré à la petite enfance - Le ministre de la Famille se réjouit de la tenue de cet événement rassembleur dans l'intérêt des enfants





QUÉBEC, le 21 févr. 2019 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Famille, M. Mathieu Lacombe, reconnaît la pertinence et le bien-fondé de la tenue d'un événement spécial et apolitique qui permettra d'échanger sur le soutien au développement et à la réussite éducative des enfants de 4 ans. L'annonce de cet événement a été faite ce matin par M. André Lebon, ex-président de la Commission sur l'éducation à la petite enfance, à l'initiative de l'Association québécoise des centres de la petite enfance (AQCPE).

Le ministre Lacombe souligne qu'il s'agit d'une occasion unique de réunir des experts et des organisations de la société civile dans le but d'échanger et de dégager des pistes de réflexion, et ainsi assurer le meilleur pour les enfants du Québec.

Citation

« Notre gouvernement s'est engagé à agir tôt pour que chaque enfant puisse se développer pleinement. Le but ultime est que tous les enfants puissent avoir accès à des services de qualité, que ce soit en service de garde ou à la maternelle 4 ans, pour que soient détectées le plus rapidement possible les difficultés que certains d'entre eux pourraient rencontrer et leur offrir rapidement le soutien nécessaire. Je suis convaincu que c'est en travaillant tous ensemble que nous pourrons réellement assurer le meilleur pour les tout-petits. C'est donc avec enthousiasme que j'accueille la tenue de cet événement qui permettra, je l'espère, de dégager des pistes de solution audacieuses pour nos enfants. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Famille

SOURCE Cabinet du ministre de la Famille

Communiqué envoyé le 21 février 2019 à 09:15 et diffusé par :