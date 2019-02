Il ne reste qu'une semaine : Il reste encore des billets pour la conférence J-Talk de la FJC sur les leçons apprises lors des dernières élections qui se sont tenues en France





TORONTO, le 21 févr. 2019 /CNW/ - La prochaine conférence J-Talk de la Fondation pour le journalisme canadien, intitulée Prévenir les menaces à l'approche des élections fédérales, se déroulera à Montréal le 28 février au siège social de Radio-Canada.

Sachant que des campagnes de désinformation et de propagande poussées par des puissances politiques ont miné les élections en France et aux États-Unis, que peuvent faire les électeurs canadiens pour combattre ces forces et que peuvent faire les médias pour gagner la confiance du public ?

Grégoire Lemarchand, adjoint à la rédactrice en chef et responsable des réseaux sociaux et de la vérification des faits à l'Agence France-Presse, et Stéphane Perrault, directeur général des élections d'Élections Canada, échangeront avec Anne-Marie Dussault, animatrice de l'émission 24/60 de Radio-Canada.

Cette activité sera présentée dans le cadre de la série de conférences J-Talks organisées chaque année par la FJC sur les grands enjeux du monde des médias.

Le FJC remercie son partenaire médiatique Radio-Canada, le commanditaire de la série J-Talks, BMO Groupe financier, et son partenaire en nature, CISION.

Cette discussion se déroulera en français.

DATE : Jeudi 28 février 2019

Ouverture des portes : 18 h 30, Discussion 19 h, Réception 20 h 30

EMPLACEMENT : Radio-Canada, Salle Jean-Despréz, 1400 est, boulevard René-Lévesque, Montréal

Admission générale : 25 $

Tarif pour étudiants (Pièce d'identité exigée. Nombre de sièges limités) : 15 $

À propos de la Fondation pour le journalisme canadien

Fondée en 1990, la Fondation pour le journalisme canadien fait la promotion, souligne et encourage l'excellence en journalisme. Elle administre un prestigieux programme annuel de prix et de bourses d'études qui comprend un gala de l'industrie où des chefs de file de l'information, des journalistes et des entreprises canadiennes se réunissent pour rendre hommage à des réalisations journalistiques exceptionnelles et à la qualité du journalisme professionnel. Grâce à ses conférences J-Talks, une série de conférences publiques présentées chaque mois, la FJC facilite le dialogue entre les journalistes, les gens d'affaires, les universitaires et les étudiants sur le rôle des médias dans la société canadienne et les défis auxquels font face les médias à l'ère numérique. La FJC encourage également l'enseignement, la formation et la recherche dans le domaine du journalisme.

