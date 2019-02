NTT DATA lance un ensemble avancé de cartes numériques 3D pour la planification des réseaux 5G





NTT DATA (TOKYO : 9613), un prestataire de premier plan de services informatiques, a annoncé aujourd'hui le lancement d'« AW3D Telecom for 5G », un ensemble avancé de cartes numériques 3D utilisant des images satellitaires de haute qualité pour la planification des réseaux sans fil de cinquième génération (5G), avec effet immédiat. Il est prévu qu'AW3D for 5G sera utilisé par les opérateurs de télécommunications, les fournisseurs de réseaux et les entreprises IoT exerçant des activités impliquant des réseaux 5G.

Les services commerciaux 5G via les réseaux d'accès sans fil fixes ont été lancés aux États-Unis en 2018 et seront opérationnels au Japon, en Corée du Sud, au Royaume-Uni et en Australie en 2019. Des modèles 3D précis sont essentiels pour la conception des réseaux 5G, qui utilisent des ondes à spectre millimétrique extrêmement sensibles aux interférences provenant d'objets naturels ou créés par l'homme. Les bâtiments, les arbres, les ponts, les bretelles d'autoroute et autres éléments doivent être exprimés avec précision dans les modèles 3D avant d'être incorporés dans les logiciels de planification de réseau. Extrêmement précises et détaillées, les cartes numériques 3D prennent également en charge les enquêtes sur le terrain ainsi que le placement et le réglage optimaux de l'infrastructure des réseaux.

NTT DATA, un fournisseur de premier plan de données altimétriques mondiales avec sa série AW3D, a conçu AW3D Telecom for 5G pour fonctionner en toute transparence avec les logiciels de conception de réseaux sans fil standard, largement utilisés à des fins de simulation par radiofréquence (RF). Les bâtiments, les arbres, les ponts et autres objets y sont exprimés au format vectoriel et les modèles numériques d'élévation sont proposés avec une résolution de 1 ou 2 mètres au format raster.

La nouvelle solution intègre la technologie multi-vues de NTT DATA, qui utilise plus de 10 images pour calculer chaque élévation, ainsi qu'un algorithme avancé d'apprentissage automatique s'appuyant sur l'intelligence artificielle pour le traitement des images. Elle permet la capture d'objets détaillés, tels que les structures sur les toits des bâtiments et les arbres individuels dans les rues, afin de créer des jeux de données avancés pour une planification 5G très précise.

« Les modèles 3D sont essentiels pour la conception et la mise en oeuvre d'infrastructures 5G par les opérateurs de téléphonie mobile et les autres opérateurs de réseaux sans fil », a déclaré Katsuichi Sonoda, vice-président et responsable du Secteur des solutions d'infrastructure sociale chez NTT DATA. « Notre ensemble de données avancé est spécialement destiné à la conception de réseaux 5G, et il aidera ces entreprises à optimiser leurs investissements en infrastructure et à accélérer les déploiements 5G dans le monde entier. »

Pour l'avenir, NTT DATA prévoit d'étendre le marché d'AW3D Telecom for 5G aux entreprises proposant des produits et services reposant sur les réseaux 5G, de type IoT, conduite autonome, réalité virtuelle et drones. NTT DATA fournira à ces entreprises des solutions complètes pour les aider à développer des activités plus durables sur le long terme et à étendre leur utilisation des informations géospatiales à de nouveaux marchés.

NTT DATA présentera AW3D Telecom for 5G au salon MWC19 de Barcelone, qui se tiendra du 25 au 28 février, aux côtés d'autres filiales et sociétés affiliées de NTT dans le hall 3, stand numéro 3D31.

Couches de données d'AW3D Telecom for 5G Type de données Couche de données Commentaire Polygone 3D Bâtiment, arbres, ponts, etc. Le modèle vectoriel 3D exprime les formes et les hauteurs d'objets Modèle

d'élévation

numérique Sursol, données numériques de l'utilisation des terres (digital land use, DLU) Carte de classification de l'utilisation des terres pour l'analyse de la propagation et de la déviation radio. Modèle numérique de la hauteur (Digital height model, DHM) Modèle de hauteur au format raster (« Modèle 2,5D ») Modèle numérique du terrain (Digital terrain model, DTM) Modèle d'élévation des terres nues sans bâtiment, etc., hauteurs

Spécifications d'AW3D Telecom for 5G Article Résolution Précision

horizontale Précision

verticale Format de données Zone cible Taille

minimale Données de polygones 3D - 2 m 1 m à 2 m TAB ou SHP Toute zone de déploiement 5G, y compris les zones urbaines 25 km2 Données raster 1 m ou 2 m BIL, MRR ou BIN Carte de base - à partir de 2,5 m - SHP, etc.

À propos d'AW3D

AW3D est le modèle numérique le plus précis au monde d'élévation globale pré-produite couvrant tous les espaces terrestres avec une résolution de 5 mètres. Il a été développé et est vendu conjointement avec le Remote Sensing Technology Center of Japan (RESTEC). AW3D a été utilisé dans 800 projets, dans plus de 100 pays à travers le monde, principalement dans les pays émergents en Asie et en Afrique, afin de contribuer aux infrastructures, à la prévention des catastrophes et bien plus encore.

Pour plus d'informations, visitez http://www.aw3d.jp/en/.

« AW3D » est une marque déposée de NTT DATA et RESTEC au Japon et une marque déposée de NTT DATA en Europe (EUTM) et aux États-Unis.

À propos de NTT DATA Corporation

NTT DATA est un prestataire de premier plan de services informatiques et un partenaire de l'innovation mondiale dont le siège est à Tokyo, avec des activités commerciales dans plus de 50 pays. Notre priorité est l'engagement sur le long terme, combinant ouverture sur le monde et soutien local pour fournir des services professionnels de qualité, allant du conseil au développement de systèmes et à l'externalisation. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.nttdata.com.

