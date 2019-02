Adjust introduit la capacité de mesurer les revenus publicitaires au niveau de l'utilisateur





Les éditeurs d'application vont désormais pouvoir récupérer de précieuses informations sur la LTV et l'ARPU. Ils bénéficieront en outre de nouvelles possibilités pour cibler et recibler leur budget sur les « Ad Whales », et améliorer les promotions croisées

SAN FRANCISCO et BERLIN, Feb. 21, 2019 /PRNewswire/ -- Leader du secteur en matière d'analyse mobile et de prévention de la fraude, Adjust vient de révéler aujourd'hui sa dernière innovation produit baptisée User-Level Ad Revenue (litt. revenus publicitaires au niveau de l'utilisateur) en collaboration avec les plateformes de médiation publicitaire ironSource et Fyber. Ce lancement va permettre aux éditeurs d'applications de mesurer les revenus générés par les utilisateurs s'engageant avec des publicités in-app. User-Level Ad Revenue était l'ingrédient manquant permettant aux professionnels du marketing de mesurer la valeur vie utilisateur (LTV) et d'optimiser les campagnes de retargeting ainsi que les promotions croisées.

D'ici 2020, les applications mobiles devraient générer un chiffre d'affaires de 188,9 milliards de dollars U.S. par le biais d'achats sur les app stores et de publicités in-app. Les revenus publicitaires générés par la publicité in-app ont pris de l'ampleur et sont devenus un modèle de monétisation viable aux yeux de nombreux éditeurs d'applications : rien qu'en 2019, les estimations prévoient une augmentation de 60 % de la monétisation publicitaire via la publicité in-app..

« Nous sommes ravis de lancer "User-Level Ad Revenue" avec nos partenaires. Ces informations ultra-détaillées sur les revenus publicitaires et leur provenance réelle vont permettre aux professionnels du marketing d'optimiser leurs campagnes d'acquisition d'utilisateurs et de générer un ROI de manière encore plus efficace », explique Paul H. Müller, co-fondateur et CTO d'Adjust.

À l'heure actuelle, la norme sectorielle consiste à fournir des rapports sur les données agrégées et moyennes issues des revenus publicitaires. Elle empêche les éditeurs d'application de rattacher les données de leurs revenus publicitaires ou de les décomposer de manière approfondie. Les données qu'ils reçoivent sont agrégées, sans métriques détaillées de grande valeur. Dès lors, les revenus publicitaires in-app s'affichent comme s'ils étaient équitablement répartis entre les utilisateurs. Or, la majorité de ces recettes publicitaires est en réalité générée par un petit groupe d'utilisateurs que l'on appelle communément « Ad Whales ». Ces « Ad Whales » représentent en général 80 % des revenus publicitaires pour les applications mobiles.

« En dévoilant les revenus publicitaires au niveau de l'utilisateur aux partenaires de médiation d'ironSource, et en le rendant à la fois disponible et exploitable par l'intermédiaire d'Adjust, nous permettons aux équipes marketing de mettre en place de véritables campagnes de ROAS associant les données complètes sur les achats in-app (IAP) au données de revenus publicitaires des utilisateurs », affirme Yevgeny Peres, VP Growth Developer Solutions chez ironSource.

Les revenus publicitaires permettent aux éditeurs d'application de facilement lier les revenus de monétisation à la source de l'utilisateur, tout dans le respect de leur vie privée et de leurs données personnelles, et de les comparer avec les coûts d'acquisition de ces utilisateurs. Grâce à ces nouvelles informations, les professionnels du marketing pourront désormais calculer le revenu moyen par utilisateur (ARPU) et la valeur à vie (LTV). Ces données pourront bien sûr être utilisées pour calibrer encore plus efficacement les dépenses publicitaires, pour affiner les optimisations en vue d'atteindre les utilisateurs plus susceptibles de cliquer, et pour recibler plus efficacement. Les revenus publicitaires au niveau de l'utilisateur renforcent le soutien continu d'Adjust aux marketeurs mobiles en leur proposant des données tout à la fois précises, transparentes et consolidées.

