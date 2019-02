L'élaboration d'un code de conduite à l'échelle nationale et la création d'un nouveau Secrétariat de l'équité des genres sont les prochaines étapes pour éliminer les abus, la discrimination et le harcèlement dans le sport





D'autres mesures sont prises pour traiter les abus, la discrimination et le harcèlement dans le sport ainsi que pour créer un Secrétariat de l'équité des genres.

OTTAWA, le 21 févr. 2019 /CNW/ - Tous les Canadiens et Canadiennes qui font du sport ont droit à un environnement sécuritaire et exempt d'abus, de discrimination et de harcèlement. Le bien-être de nos athlètes et de nos enfants dans le sport doit être au coeur de tout ce que nous faisons.

Le gouvernement du Canada reconnaît la nécessité d'un changement culturel systémique pour traiter les abus, la discrimination et le harcèlement dans le sport.

Aujourd'hui, l'honorable Kirsty Duncan, ministre des Sciences et des Sports, de concert avec l'Association canadienne des entraîneurs, a annoncé une étape importante dans l'élaboration d'un modèle de code de conduite à l'échelle nationale pour le sport au Canada et la création d'un nouveau Secrétariat de l'équité des genres.

Le code de conduite servira de modèle pouvant être utilisé dans tous les sports et à tous les niveaux, depuis les organismes nationaux de sport jusqu'aux équipes communautaires. Il servira de base pour traiter les cas d'abus, de discrimination et de harcèlement et de modèle de régime commun de sanctions pour ceux qui enfreignent le code.

Afin d'élaborer un code de conduite à l'échelle nationale, le gouvernement du Canada investit 209 000 $ dans une série de Sommets sur la sécurité dans le sport organisée par l'Association canadienne des entraîneurs. En mars, des organismes provinciaux, territoriaux et nationaux de sport, des athlètes, des organismes pour le sport sécuritaire et des groupes indépendants des organismes de sport comme des chercheurs et des travailleurs pour l'enfance collaboreront à l'élaboration du code dans le cadre d'une série de sommets régionaux tenus partout au pays. Cette série se terminera au printemps par un Sommet national sur la sécurité dans le sport à Ottawa afin de faire avancer le travail. La date et le lieu des sommets seront annoncés au cours des prochaines semaines.

Le Secrétariat de l'équité des genres sera chargé d'élaborer, de mettre en oeuvre et de superviser une stratégie sur l'équité des genres. La représentation accrue des femmes dans des postes de leadership, d'entraîneur et d'arbitre contribuerait à rehausser la sécurité dans le sport.

Par l'entremise de ce secrétariat, Sport Canada appuiera, administrera et surveillera des initiatives et des programmes en matière d'équité des genres, nouveaux et existants, qui visent à attirer et à maintenir actives les femmes et les filles dans le sport, ainsi que des initiatives ayant pour but d'inclure des femmes et des filles dans les activités sportives à tous les niveaux, notamment des athlètes, des entraîneurs, des arbitres et des leaders.

L'annonce faite aujourd'hui donne corps à la Déclaration de Red Deer signée par le gouvernement du Canada et le gouvernement de chaque province et territoire le 14 février 2019 et les engageant à faire progresser ensemble l'élimination des abus, de la discrimination et du harcèlement dans le sport.

Cette annonce rehausse également les mesures présentées par la ministre Duncan en juin dernier lorsqu'elle a indiqué qu'elle retiendrait les fonds à moins que les organismes nationaux de sport financés par le gouvernement fédéral renforcent leurs politiques obligatoires anti-harcèlement, anti-abus et anti-discrimination, divulguent immédiatement les cas de harcèlement, d'abus ou de discrimination, mettent en place une tierce partie indépendante pour les régler et offrent une formation obligatoire à leurs membres d'ici avril 2020.

Citations

« Tous les enfants qui pratiquent le sport et les athlètes méritent de participer à des sports exempts d'abus, de discrimination et de harcèlement, y compris l'intimidation, l'initiation, l'inconduite sexuelle et toute forme de violence émotionnelle, psychologique ou physique sur le terrain de jeu et ailleurs. Notre gouvernement travaille avec ses partenaires du milieu du sport partout au pays pour que chaque enfant ou chaque athlète vive une expérience sportive qui lui permet de profiter des merveilleux avantages du sport. »

- L'honorable Kirsty Duncan, ministre des Sciences et des Sports

« Le partenariat au sein du Programme national de certification des entraîneurs représentant tous les gouvernements repose sur la confiance et le respect à l'égard du rôle de chacun. Nous continuons à collaborer à tous les aspects de la sensibilisation et de l'éthique des entraîneurs selon nos champs de compétence respectifs. Ces sommets nous offrent l'occasion de mieux nous entendre pour une meilleure collaboration pancanadienne. »

- Lorraine Lafrenière, chef de la direction de l'Association canadienne des entraîneurs

« Nous saluons ces premières initiatives et souhaitons que les consultations soient ouvertes, transparentes et inclusives afin de permettre à l'ensemble des acteurs clés du système sportif de s'exprimer sur un futur code de conduite. Nous sommes ravis et nous appuyons aussi la création d'un secrétariat. Pour nous, il s'agit d'un premier pas vers la création d'un organisme complètement indépendant pour la gestion de la violence vécue par nos athlètes. »

- Guylaine Demers et Bruce Kidd, coprésidents du Groupe de travail fédéral-provincial-territorial sur les femmes et les filles dans le sport

Les faits en bref

Dans le Budget de 2018, le gouvernement du Canada annonçait qu'il avait pour objectif d'atteindre l'équité entre les genres dans le sport à tous les niveaux d'ici 2035. Cet objectif s'accompagnait d'un engagement initial à consacrer 30 millions de dollars sur trois ans à la réalisation de recherches et à la collecte de données sur les pratiques novatrices pour promouvoir le sport au féminin, et au soutien des organismes nationaux de sport pour les aider à promouvoir une plus grande inclusion des femmes et des filles dans tous les aspects du sport.

En avril 2018, la ministre Duncan a mis sur pied un Groupe de travail sur l'équité des genres dans le sport pour mettre en commun les expériences, les points de vue et les connaissances de 12 champions et championnes de l'équité des genres dans le sport, et pour fournir divers conseils et avis sur les stratégies permettant de mieux voir aux besoins particuliers des femmes et des filles dans le sport.

La priorité du gouvernement du Canada, éclairée par des discussions tenues entre les membres du Groupe de travail sur l'équité des genres dans le sport de la ministre, a mené à la création du Secrétariat sur l'équité des genres, l'inclusion et l'innovation à Sport Canada. À ce titre, des ressources sont maintenant consacrées à l'élaboration de politiques, à la surveillance de la mise en oeuvre d'initiatives en matière d'équité des genres et à l'obtention de résultats dans tous les aspects du système sportif canadien.

Liens connexes

