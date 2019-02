Projet de maternelles 4 ans universelles élevons-nous pour mieux servir les enfants





MONTRÉAL, le 21 févr. 2019 /CNW Telbec/ - Devant la nécessité de se montrer audacieux afin de servir au mieux les intérêts des enfants, l'Association québécoise des centres de la petite enfance (AQCPE) a, sans réserve, accepté la proposition d'André Lebon, président de la Commission sur l'éducation à la petite enfance, de de le soutenir dans la réalisation d'un grand exercice de coopétition qui rassemblera tous les acteurs préoccupés par la réussite des enfants de 4 ans. Tenu à l'ITHQ, à Montréal, les 25 et 26 mars prochains, cet événement permettra de s'élever au-dessus du débat pour-ou-contre afin de trouver, ensemble, des solutions concrètes à proposer au gouvernement pour mieux soutenir les jeunes enfants et leur famille.

Cet événement se veut bien plus qu'un forum de discussion. En effet, il vise à dépasser les intérêts de chacun et la controverse pour en arriver à des propositions effectives. D'ailleurs, le ministre de la Famille a déjà assuré qu'il reconnaîtra la pertinence et le bien-fondé de cet exercice.

Citation

« L'objectif que nous partageons tous, c'est de favoriser le mieux-être et la réussite des tout-petits, a déclaré André Lebon. Pourtant, les circonstances ont fait en sorte de placer en situation de concurrence stérile le réseau des CPE/BC et le projet des maternelles 4 ans. Il nous faut tous prendre de la hauteur et aller au-delà de nos divergences pour en arriver à des pistes d'actions réalistes, scientifiquement valables et mutuellement bénéfiques. Je suis convaincu que le Québec a les outils pour relever ce défi », a ajouté M. Lebon.

Spécialistes réunis au nom d'une cause

Qu'ils soient en faveur ou non du projet de maternelles 4 ans universelles, de nombreux spécialistes et professionnels de la petite enfance et du réseau scolaire ont déjà confirmé leur présence à cet événement :



Experts et chercheurs :

André Lebon

Camil Bouchard

Caroline Bouchard

Nathalie Bigras

Michel Boivin

France Capuano

Sylvana Côté

Catherine Haeck

Carl Lacharité

Christa Japel

Julie Poissant

George Tarabulsy

Richard E. Tremblay

Équipe de recherche Qualité des services éducatifs

Réseaux, associations et syndicats :

Associations des cadres des CPE

Association des enseignants (tes) en technique d'éducation à l'enfance

Association québécoise du personnel de direction des écoles

Direction de santé publique de Montréal

Fédération des comités de parents du Québec

Fédération des commissions scolaires du Québec

Fondation Lucie et André Chagnon

Regroupement des CPE de la Côte-Nord

Regroupement des CPE de Québec/Chaudière-Appalaches

Regroupement des CPE de Ile-de-Montréal

Regroupement des CPE de la Montérégie

Regroupement des CPE des Cantons-de-l'Est

Regroupement des CPE 04-17

CSN

CSQ

Réseau pour un Québec Famille

À propos de la Commission sur l'éducation à la petite enfance

Mise en place en 2016, la Commission sur l'éducation à la petite enfance a été une initiative de l'Association québécoise des centres de la petite enfance (AQCPE), un réseau d'entreprises d'économie sociale. Les opérations et le secrétariat de cette Commission étaient sous la responsabilité de l'Institut du Nouveau Monde (INM), une organisation sans but lucratif, dont la mission est de promouvoir la participation des citoyens à la vie démocratique.

Alors que la politique familiale du Québec a eu 20 ans en 2017, l'exercice entrepris par la Commission visait à faire le bilan de l'éducation à la petite enfance au Québec et à dégager une vision collective pour son avenir.

À propos de l'AQCPE

L'AQCPE a pour mission d'exercer un leadership national sur l'ensemble des enjeux liés aux services éducatifs et de garde à l'enfance. Elle a initié la Commission et le Sommet sur l'éducation à la petite enfance, où la Déclaration pour la reconnaissance du droit de chaque enfant à une éducation de qualité dès la naissance a été adoptée par plus de 2500 personnes et 31 organisations représentant plus de 2 millions de citoyens.

L'AQCPE est un réseau d'entreprises d'économie sociale représentant les intérêts de la majorité des centres de la petite enfance et bureaux coordonnateurs de la garde en milieu familial, partout au Québec.

FICHE TECHNIQUE : LA COOPÉTITION

Issue du monde des affaires, la coopétition est une approche novatrice qui favorise une coopération ponctuelle entre compétiteurs de manière à en tirer des bénéfices mutuels, en misant sur l'intelligence collective. Il s'agit bien sûr de la contraction des termes « compétition » et « coopération ».

De nombreux exemples illustrent le concept, notamment :

Sony et Samsung se sont alliés pour conquérir ensemble le marché du téléviseur LCD

IBM et Oracle ont coopéré pour le marché des progiciels de gestion intégrés (ERP) pour PME

Renault et Daimler se sont unis dans le domaine de la voiture légère avec une architecture commune pour la Smart et la Twingo

Apple et Microsoft ont fait équipe pour développer un système d'opérations mobiles

