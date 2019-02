ATW Tech annonce une croissance des revenus de 35% de VuduMobile en 2018





MONTRÉAL, 21 févr. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- ATW Tech Inc. (« ATW Tech » ou la « Société ») (TSX-V : ATW) est heureuse d'annoncer que sa division VuduMobile (« Vudu ») a connu une année exceptionnelle en 2018 avec une augmentation de ses revenus de 35% comparativement à 2017. Le portefeuille de clients de VuduMobile comprend maintenant des entreprises du Fortune 500, des agences gouvernementales et paragouvernementales ainsi que des leaders d'opinion, entre autres, dans l'industrie de la radiodiffusion.



« Je suis très fier de la performance de VuduMobile. Depuis son acquisition en 2017, Vudu est devenu un chef de file dans l'industrie de la messagerie texte et des communications, a connu une croissance soutenue de ses revenus, renforcé sa réputation et continué de développer des produits et services qui dépassent les attentes de ses clients. Notre conviction que Vudu deviendrait un moteur de croissance et de diversification est validée à chaque fois que nous réalisons des résultats aussi solides », a déclaré Michel Guay, président et chef de la direction d'ATW Tech.

D'autres communications concernant les segments de marché stratégiques de VuduMobile et les témoignages de clients associés seront publiés dans un avenir rapproché.

Les états financiers annuels audités 2018 d'ATW Tech seront publiés en avril 2019.

Mise en garde relative aux déclarations prospectives

Certains énoncés figurant dans le présent communiqué de presse peuvent constituer des énoncés prospectifs. Bien que la Société estime que de tels énoncés prospectifs reflètent des attentes fondées sur des hypothèses raisonnables, elle ne peut garantir que ses prédictions se réaliseront. Rien ne garantit que les évènements prévus dans les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué de presse se produiront, ou s'ils se produisent, quels seront les avantages que ATW Tech pourra en tirer. ATW Tech n'assume aucunement l'obligation et n'a pas l'intention de mettre à jour ou de modifier ces énoncés prospectifs pour tenir compte de nouveaux renseignements ou de tout autre évènement, sauf si les lois applicables l'y obligent. Le lecteur est averti de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs.

Des informations supplémentaires sur la Société sont disponibles sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

PROFIL D'ATW TECH

ATW Tech (TSX-V : ATW) est un leader des technologies financières (?fintech'), propriétaire de plusieurs plateformes technologiques reconnues tels que VoxTel, VuduMobile, Option.vote et Bloomed. VoxTel se spécialise dans la facturation téléphonique et les solutions de paiements alternatives pour les lignes fixes et mobiles. VuduMobile se spécialise dans la messagerie texte pour entreprises grâce à son application texto unique, conviviale et bilingue et sa solution clé en main qui permettent la gestion de programmes de messagerie texte au sein de tous les types d'entreprises. Option.vote offre un système de votation multi-méthode sur mesure pour les syndicats, partis politiques, associations professionnelles et tous ceux cherchant une façon sécuritaire de réduire leurs frais de votation et à améliorer leur taux de participation. Bloomed est une plateforme cloud de gestion des données (?smart data') sur les consommateurs et leurs comportements destinée à des campagnes orientées vers les entreprises et le grand public.

