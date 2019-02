Orange CEO Interview - Résultats annuels 2018 (video)





PARIS, Feb. 21, 2018 /PRNewswire/ -- Orange, l'un des principaux opérateurs de télécommunications dans le monde publie ses résultats pour l'année 2018. Stéphane Richard, Président-directeur général d'Orange, commente les résultats et les perspectives du Groupe.

Visionner l'interview vidéo et lire la transcription:

https://www.eurobusinessmedia.com/fr/video/orange-resultats-annuels-2018?utm_source=ceo-direct&utm_medium=wire

Au sommaire de l'interview: - Résultats 2018 - Programme d'efficacité opérationnelle - Services financiers sur mobile - Perspectives 2019 - Un dernier mot

A propos d'Orange

Orange est l'un des principaux opérateurs de télécommunications dans le monde, avec un chiffre d'affaires de 41 milliards d'euros en 2017 et 150 000 salariés au 30 septembre 2018, dont 92 000 en France. Le Groupe servait 261 millions de clients dans le monde au 30 septembre 2018, dont 201 millions de clients mobile et 20 millions de clients haut débit fixe. Le Groupe est présent dans 28 pays. Orange est également l'un des leaders mondiaux des services de télécommunications aux entreprises multinationales sous la marque Orange Business Services. En mars 2015, le Groupe a présenté son nouveau plan stratégique « Essentiels2020 » qui place l'expérience de ses clients au coeur de sa stratégie, afin que ceux-ci puissent bénéficier pleinement du monde numérique et de la puissance de ses réseaux très haut débit.



Orange est coté sur Euronext Paris (symbole ORA) et sur le New York Stock Exchange (symbole ORAN).

Pour plus d'informations (sur le web et votre mobile) : www.orange.com, www.orange-business.com, ou pour nous suivre sur Twitter : @presseorange.

Orange et tout autre produit ou service d'Orange cités dans ce communiqué sont des marques détenues par Orange ou Orange Brand Services Limited.





Communiqué envoyé le 21 février 2019 à 08:51 et diffusé par :