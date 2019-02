Le secteur canadien du tourisme a connu une année record





VANCOUVER, le 21 févr. 2019 /CNW/ - Destination Canada, l'organisme national de marketing touristique du Canada, a annoncé aujourd'hui que 2018 a été une année record - la deuxième de suite - puisque 21,13 millions de voyageurs ont visité le Canada l'an passé. Le tourisme génère 745 300 emplois dans les collectivités aux quatre coins du pays et on estime à 102,5 milliards de dollars sa contribution à l'économie canadienne. Destination Canada appuie ce secteur florissant au moyen d'un marketing novateur et fondé sur les données mené dans des marchés étrangers cibles avec des partenaires de l'industrie.

« Les résultats dévoilés aujourd'hui témoignent une fois de plus de l'importance du tourisme au sein de l'économie canadienne, a affirmé la ministre du Tourisme, des Langues officielles et de la Francophonie, l'honorable Mélanie Joly. Le secteur canadien du tourisme crée de bons emplois et soutient ainsi des familles de classe moyenne dans chaque région du pays. Notre gouvernement est résolu à aider ce secteur à réaliser son plein potentiel. Voilà pourquoi nous élaborons une nouvelle stratégie en matière de tourisme. Nous voulons permettre au Canada de se tailler la place qui lui revient parmi les destinations mondiales de choix. »

« Ces excellents résultats témoignent de la passion et du dévouement des milliers de Canadiens qui travaillent dans notre secteur touristique, a déclaré Ben Cowan-Dewar, président du conseil d'administration de Destination Canada. Destination Canada a fait converger ses partenaires de l'industrie de l'ensemble du pays pour promouvoir le Canada à l'échelle internationale, lui donner un avantage concurrentiel et une voix cohérente, et faire du Canada un incontournable dans l'esprit des voyageurs du monde entier. »

Les arrivées au Canada pour des séjours d'une nuit ou plus en provenance de pays autres que les États-Unis ont atteint le nombre record de 6,7 millions en 2018, soit 32 % du nombre total d'arrivées. Ces touristes restent habituellement au Canada plus longtemps que les visiteurs américains et dépensent davantage, ce qui profite aux entreprises touristiques et aux collectivités de tout le pays ainsi qu'à l'économie canadienne.

Le record de cette année est attribuable à un certain nombre de facteurs, notamment aux activités de marketing menées par Destination Canada. Ces dernières années, le gouvernement du Canada a également apporté des changements relativement aux visas pour les marchés étrangers prioritaires en instaurant l'AVE et en ouvrant de nouveaux centres de réception des demandes de visa en Chine, le troisième marché source du Canada. Enfin, grâce à l'introduction de nouvelles liaisons aériennes et à l'intensification de liaisons existantes vers les aéroports canadiens, la capacité aérienne a bondi de 6 % par rapport à 2017 (soit 2 millions de sièges supplémentaires) pour atteindre un sommet record. Il est aujourd'hui plus facile que jamais pour les touristes d'explorer le Canada.

Points saillants

Le Canada a accueilli un nombre record de 21,13 millions de voyageurs en 2018, franchissant pour la première fois la barre des 21 millions et faisant de 2018 la meilleure année que le tourisme au Canada ait jamais connue!

a accueilli un nombre record de 21,13 millions de voyageurs en 2018, franchissant pour la première fois la barre des 21 millions et faisant de 2018 la meilleure année que le tourisme au Canada ait jamais connue! En 2018, la Chine, la France et le Mexique ont respectivement passé la barre des 700 000, 600 000 et 400 000 visiteurs au Canada sur une année, une première historique!

et le Mexique ont respectivement passé la barre des 700 000, 600 000 et 400 000 visiteurs au Canada sur une année, une première historique! Des résultats historiques en décembre ont porté à 14,44 millions le nombre d'arrivées en provenance des États-Unis en 2018; c'est le niveau le plus élevé depuis 2004.

Des records annuels ont été établis dans les marchés étrangers cibles suivants :

La Chine - 737 379 arrivées, soit 6 % de plus qu'en 2017 (dépassant les 700 000 arrivées pour la première fois);



La France - 604 166 arrivées, soit 5 % de plus qu'en 2017 (dépassant les 600 000 arrivées pour la première fois);

Le Mexique - 404 402 arrivées, soit 5 % de plus qu'en 2017 (dépassant les 400 000 arrivées pour la première fois);



L'Inde - 287 416 arrivées, soit 15 % de plus qu'en 2017.

Des records pour un mois de décembre ont été établis dans les marchés étrangers cibles suivants :

Les États-Unis - 944 886 arrivées, soit 2 % de plus qu'en décembre 2017;



La Chine - 41 497 arrivées, soit 6 % de plus qu'en décembre 2017;



La France - 41 014 arrivées, soit 2 % de plus qu'en décembre 2017;

Le Mexique - 40 996 arrivées, soit 6 % de plus qu'en décembre 2017;



L'Australie - 37 485 arrivées, soit 4 % de plus qu'en décembre 2017;



L'inde - 17 855 arrivées, soit 5 % de plus qu'en décembre 2017.

Consultez l'infographie 2018 : Une année record!

À propos de Destination Canada

Destination Canada fait la promotion du Canada sur la scène internationale comme destination touristique quatre saisons de premier choix. En collaboration avec ses partenaires de l'industrie canadienne du tourisme, Destination Canada crée des campagnes de marketing conçues pour mettre en valeur ce que notre pays a de mieux à offrir. Destination Canada fournit également à ses partenaires des données de recherche et des renseignements sur l'industrie, leur donnant ainsi les moyens d'optimiser leurs activités.

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.destinationcanada.com/fr , vous abonner aux Nouvelles de Destination Canada ou suivre @DestinationCAFR et @Explorezsansfin sur Twitter.

