Pratt & Whitney étend son réseau d'entretien avec un centre de maintenance autorisé pour la clientèle du secteur agricole du Canada





MONTRÉAL, le 21 février 2019 /CNW/ - Pratt & Whitney Canada, une filiale d'United Technologies Corp. (NYSE: UTX), vient d'annoncer à l'occasion du congrès annuel de la Canadian Aerial Applicators Association (CAAA) qu'elle a désigné Portage Aircraft Maintenance Ltd. pour être son premier centre de maintenance autorisé (DMF) au Canada. Situé à Portage la Prairie, au Manitoba, ce nouveau DMF assurera la maintenance en piste et les services de l'équipe de réparation mobile (MRT) pour les moteurs PT6A-11AG, -15AG, -34AG, -60AG, -65AG, -67AG et -140AG, qui propulsent le principal aéronef agricole utilisé dans le monde.

« Nous nous réjouissons d'être les premiers au Canada à collaborer avec Pratt & Whitney à cet égard, a déclaré Dave Frisch, président de Portage Aircraft Maintenance ltée. La réussite des opérations d'épandage aérien tient en grande partie à la fiabilité du moteur PT6A. II nous tarde d'oeuvrer à pérenniser le succès de ce moteur et des exploitants agricoles partout au Canada. »

Portage Aircraft Maintenance offre une gamme complète de services de maintenance et de réparation au sein de son installation à ambiance contrôlée de près de 800 m2. Le centre dispose en outre d'une piste en dur de près de 290 m, ce qui s'avère pratique pour ses clients.

« Nous sommes heureux de nous associer à Portage Aircraft Maintenance au Canada, a affirmé Satheeshkumar Kumarasingam, vice-président, Service à la clientèle, Pratt & Whitney Canada. La collaboration avec des entités telles que Portage Aircraft Maintenance se traduit par des services plus localisés et personnalisés pour nos clients. Ce type de partenariat nous permet d'accroître notre empreinte mondiale et nos capacités, ce dont nous faisons profiter notre clientèle. »

Pratt & Whitney Canada dispose d'un réseau d'entretien mondial complet, composé d'installations appartenant à l'entreprise, de centres de révision autorisés, d'ateliers de réparation autorisés et de centres de maintenance autorisés. L'entreprise peut en outre compter sur plus de 100 représentants sur place stratégiquement disséminés aux quatre coins du globe, auxquels s'ajoutent autant de techniciens des équipes de réparation mobiles pouvant être dépêchés pratiquement partout dans le monde. Les centres Priorité clients de Longueuil, au Québec, et de Singapour fournissent aux exploitants des services et du soutien 24 heures par jour. Les sept Centres de distribution de pièces de P&WC sur la planète sont en mesure d'expédier des pièces sans délai.

À propos de Pratt & Whitney

