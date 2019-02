CELI et REER : plus de 30 pour cent des Canadiens ne connaissent pas la différence, révèle un sondage de BMO





Près du tiers des Canadiens ne connaissent pas la différence entre un CELI et un REER

Plus de la moitié des Canadiens choisiraient un CELI plutôt qu'un REER - l'écart s'élargit à près de 70 pour cent chez les plus de 55 ans

MONTRÉAL, le 21 févr. 2019 /CNW/ - La date limite de cotisation au régime enregistré d'épargne-retraite (REER) du 1er mars approchant, il ne reste plus aux Canadiens qu'à décider de cotiser à leur compte d'épargne libre d'impôt (CELI) ou à leur REER. Selon un sondage de BMO sur le CELI et le REER, l'un des deux l'emporte clairement : le CELI, plus de la moitié des Canadiens ayant indiqué qu'ils choisiraient cet instrument de placement. Le défi est que près du tiers ne connaissent pas la différence entre les deux produits de placement.

Le sondage mené par Pollara Strategic Insights a par ailleurs mis en lumière les réalités suivantes :

76 pour cent des Canadiens connaissent le REER;

de même, les trois quarts connaissent bien le CELI;

connaître la différence est une autre histoire. Près d'un tiers (32 pour cent) ne connaissent pas la différence entre le CELI et le REER.

Un REER est un instrument d'épargne à impôt différé qui aide les Canadiens à financer leur retraite. Les cotisations sont déductibles d'impôt, ce qui signifie que le revenu imposable du particulier est réduit du montant des cotisations versées au cours d'une année d'imposition donnée. Un CELI est un instrument d'épargne enregistré polyvalent et souple qui permet aux Canadiens de gagner un revenu de placement libre d'impôt afin de combler plus facilement leurs besoins d'épargne au cours de leur vie.

« Il est encourageant de voir les Canadiens investir pour atteindre des objectifs à plus long terme, comme l'achat d'une maison ou la retraite - et investir davantage dans ces instruments de placement pour y parvenir », a déclaré Mathieu Lépine, chef - Placements à terme, BMO Banque de Montréal. « Ce qui sera important pour les investisseurs canadiens, c'est de demander des conseils financiers afin d'éviter les inconvénients du CELI ou du REER. Se faire imposer des pénalités fiscales ou être pénalisé pour avoir trop cotisé peut gruger le montant investi ».

Le CELI conserve sa couronne

Le sondage a également examiné quels instruments de placement les Canadiens préfèrent :

Les baby-boomers en tête pour l'utilisation du CELI : Depuis 2014, l'écart entre les Canadiens qui choisissent un CELI au lieu d'un REER s'est creusé de 20 pour cent. Soixante-neuf pour cent des 55 ans et plus choisiraient le CELI plutôt que le REER.

Particularités démographiques : La génération du millénaire est la moins susceptible d'avoir un compte REER, 56 pour cent déclarant ne pas en avoir. En comparaison, les deux tiers des personnes de la génération X et des baby-boomers ont un REER (67 pour cent pour chaque génération).

M. Lépine a fait remarquer que les baby-boomers ont toujours été de bons épargnants à long terme, ce qui pourrait expliquer pourquoi ils se tournent vers le CELI. Pour les baby-boomers qui ont construit leur REER, le CELI peut être utilisé pour améliorer leur style de vie et pour faire des achats discrétionnaires comme les voyages.

« C'est un indicateur positif de voir les Canadiens se ruer vers le CELI, cet instrument d'épargne offrant une bonne marge de manoeuvre. Tirer parti simultanément des deux comptes peut offrir une valeur encore plus grande à long terme. Alors que les épargnants de la génération du millénaire commencent à gagner plus et à penser à la retraite, le REER complétera bien le CELI », a ajouté M. Lépine.

Introduction au CELI et au REER :

CELI REER - Avec un CELI, vous n'avez besoin d'aucun

revenu gagné pour accumuler les droits de

cotisation annuels de 6 000 $. - Avec un REER, vous devez avoir gagné

un revenu pour pouvoir accumuler des droits

de cotisation. - Surcotiser à un CELI entraîne une pénalité

fiscale de 1 pour cent par mois, mais

uniquement sur le montant dépassant la limite. - Avec un REER, vous pouvez dépasser la

limite de cotisation de 2 000 $. Toute

cotisation dépassant ce montant entraîne

une pénalité de un pour cent pour chaque

mois où vous avez trop cotisé. - Les retraits d'un CELI sont libres d'impôt.

Toute somme retirée est ensuite ajoutée à

vos droits de cotisation l'année suivante, de

sorte que vous puissiez ultérieurement

reverser le montant que vous avez retiré. - Les retraits d'un REER sont imposés dans

l'année du retrait (à l'exception du Régime

d'accession à la propriété et du régime

d'encouragement à l'éducation permanente,

qui ne sont pas imposables s'ils sont

remboursés dans les délais). Aucun montant

retiré ne peut être ajouté à vos droits de

cotisation de l'année suivante. - Les cotisations à un CELI ne sont pas

déductibles de votre déclaration de revenus. - Les cotisations à votre REER sont déductibles

de votre déclaration de revenus. - Les placements détenus dans un CELI

comprennent les espèces, les actions, les

FNB, les fonds d'investissement, les titres,

les obligations d'État et de sociétés, et les

dépôts à terme. - Les placements détenus dans un REER

comprennent les espèces, les actions, les

FNB, les fonds d'investissement, les titres,

les obligations d'État et de sociétés, et les

dépôts à terme. - Il n'est pas nécessaire de convertir le CELI

en option de paiement de revenu (par exemple,

un FERR ou une rente) à quelque âge que ce soit. - Un REER doit être entièrement retiré ou

transféré dans un FERR ou une rente

avant la fin de l'année où vous atteignez

71 ans.

Pour plus de renseignements sur les CELI ou les REER de BMO, visitez https://www.bmo.com/principal/particuliers/investissements/ .

Le sondage de BMO a été effectué par Pollara Strategic Insights, entre le 30 novembre et le 5 décembre 2018, auprès d'un échantillon en ligne de 1 518 adultes canadiens. Les données ont été pondérées en fonction de l'âge, du sexe et de la région, d'après les plus récentes données de recensement. La marge d'erreur d'un échantillonnage probabiliste de 1 518 répondants est de plus ou moins 2,5 pour cent, 19 fois sur 20.

